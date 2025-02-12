ФОТО | В Нарве загорелся автомобиль, в Кохтла-Ярве - промышленное здание

Сообщивший попытался потушить пожар водой. Возгорание в моторном отсеке было потушено к 19:27.

11 февраля в 18:29 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в промышленном здании на улице Техасе в районе Ярве города Кохтла-Ярве произошел пожар, при этом в здании сработала система оповещения. Когда прибыли спасатели, фасад здания был охвачен пламенем. Чтобы найти источники возгорания, пришлось вскрыть кровельные конструкции. Тушение пожара было завершено в 21:36. Пожар мог начаться из-за перегретого дымохода, из-за чего загорелась облицовка фасада. В тушении пожара принимали участие профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли.

12 февраля в 00:43 спасателей вызвали в многоквартирный дом Нарвы на улице Хайгла, где во время приготовления пищи загорелось полотенце. Жителю удалось потушить пожар до прибытия спасателей.

Спасатели напоминаюют, что в каждом доме должен быть хотя бы один исправный датчик дыма. Рекомендуется устанавливать датчик дыма на каждом этаже или даже в каждой комнате. Датчик угарного газа должен быть в каждом здании с системой отопления на твердом топливе (камин, печь, плита, котел) и в здании с газовым оборудованием (газовый водонагреватель или газовый котел). Существуют также комбинированные датчики, которые реагируют как на дым, так и на угарный газ.

Проверяйте работу датчиков раз в месяц. Для этого нажмите на тестовую кнопку, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости сразу замените батарею в датчике и установите его обратно. Тестирование важно для обеспечения бесперебойной и безошибочной работы датчиков.

Прошлый год для Спасательного департамента ознаменовался рекордно низким числом пожаров, а также самым малым числом погибших за всю историю. В то же время были реализованы важные меры по защите населения: более чем в 500 000 домов были доставлены инструкции по поведению в кризисных ситуациях, а строительство современной системы сирен достигло промежуточного этапа.

В 2024 году спасатели и сапёры получили 26 313 вызовов, из которых 11 883 были связаны с происшествиями, требующими спасательных или сапёрных работ. По сравнению с прошлыми годами количество вызовов и происшествий сократилось на несколько тысяч. В течение года сапёры получили 1 536 вызовов и обезвредили 6 622 взрывоопасных предмета.