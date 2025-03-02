Инспекторы Спасательного департамента проверят учреждения социального обслуживания в Вирумаа

Проверки будут проводиться в первую очередь в здравоохранительных учреждениях, которые предоставляют круглосуточное обслуживание и реабилитационные услуги, в домах для пожилых людей и людей с особыми потребностями, в центрах социальной реабилитации и поддерживающих домах. Также в списке находятся здания, где установлена автоматическая система противопожарной сигнализации с возможностью передачи сигналов о пожаре в центр тревоги.

В 2024 году спасатели Вирумаа выезжали на происшествия, вызванные автоматической системой противопожарной сигнализации в учреждениях социального обслуживания, около 150 раз. „В основном это были ложные тревоги, вызванные выполнением ремонтных работ, неисправными устройствами и техническими сбоями“, — объяснила советник бюро слежения за безопасностью Восточного спасательного центра Герли Паюла.

„Мы проверяем противопожарную безопасность учреждений социального обслуживания, чтобы обеспечить безопасность людей, находящихся в этих учреждениях — пожилых людей, людей с особыми потребностями и работников. В таких учреждениях часто находятся люди с ограниченными возможностями передвижения или полностью зависимые от ухода, чью эвакуацию в случае пожара может быть трудно организовать, и это может занять много времени. Регулярные проверки помогают предотвратить нарушения противопожарных норм и снизить риск возникновения пожаров“, — рассказала Паюла.

При проверке учреждений социального обслуживания особое внимание будет уделено состоянию системы противопожарной сигнализации и эвакуационного освещения, правильной установке и работоспособности огнетушителей. Также будут проверены выходы и эвакуационные пути, включая целостность противопожарных секций и состояние противопожарных дверей. В том числе будет оценено, как соблюдаются требования безопасности при использовании электрических приборов в помещениях, как организованы места для курения и как учреждение подготовлено к действиям в случае пожара.