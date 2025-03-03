ЧП и криминал
03.03.2025, 16:55

ФОТО | Пожар, который устроили дети, тушили спасатели из трех команд

 

1 марта в 19:41 поступило сообщение о пожаре в Вильяндимаа, волости Пыхья-Сакала. Пожар вспыхнул в городе Выхма на улице Силла возле гаражей.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили две большие стопки досок, горящих открытым пламенем.

Близлежащие гаражи также находились в опасности, но, к счастью, огонь не распространился дальше. Пожар был ликвидирован в 20:30.

По словам свидетелей, пожар устроили дети, которые затем убежали.

На месте происшествия работали пожарные из Сууре-Яани, Пыльтсамаа и добровольцы из Ойсу.

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