03.03.2025, 16:55
ФОТО | Пожар, который устроили дети, тушили спасатели из трех команд
1 марта в 19:41 поступило сообщение о пожаре в Вильяндимаа, волости Пыхья-Сакала. Пожар вспыхнул в городе Выхма на улице Силла возле гаражей.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили две большие стопки досок, горящих открытым пламенем.
Близлежащие гаражи также находились в опасности, но, к счастью, огонь не распространился дальше. Пожар был ликвидирован в 20:30.
По словам свидетелей, пожар устроили дети, которые затем убежали.
На месте происшествия работали пожарные из Сууре-Яани, Пыльтсамаа и добровольцы из Ойсу.