ФОТО | В Таллинне произошел пожар в хостеле, три человека доставлены в больницу

12 февраля в 16:55 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на Мяннику теэ в столичном районе Нымме. В ликвидации пожара участвовали спасатели из Нымме, Лиллекюла, Кесклинн, Ласнамяэ, Кейла и Юри, а также добровольцы из Хюуру.

Прибыв на место, спасатели увидели дым и пламя, выходящие из окон второго этажа. Люди выбежали из здания. Пожарные проникли в здание и обнаружили, что второй этаж здания полностью заполнен дымом, а одна квартира горит открытым пламенем.

На первом этаже здания располагалась мастерская, а на втором этаже — хостел примерно на 30 номеров. Кроме того, на крыше здания были установлены солнечные батареи, что осложнило спасательные работы. К счастью, солнечные панели не загорелись.

Находившиеся в доме люди - более 20 человек - были эвакуированы. Помещения полностью проверены. Трое пострадавших доставлены в больницу для медицинского обследования. Управа района Районная управа ищет варианты для размещения людей, оставшихся без крова.