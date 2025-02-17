Пожар в промышленном здании: люди эвакуированы, пострадавших нет(1)
Сегодня в 20:48 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в производственном здании на улице Пикк в городе Выру.
Согласно первоначальному сообщению, в производственном помещении задымился электрический щит, комната наполнилась дымом. Люди были эвакуированы, их направили в свободное от дыма офисное здание, чтобы согреться.
По прибытии спасателей в здании уже был открытый огонь, и они немедленно вошли в задымленное помещение для тушения пожара и поиска людей. На данный момент пламя потушено, помещения обследованы, и внутри никого не обнаружено.
Чтобы защитить себя, близких и окружающую среду, важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Основные правила осторожного обращения с огнем:
Не оставляйте огонь без присмотра. Это касается костров, свечей, газовых плит и любых источников огня.
Храните воспламеняющиеся предметы вдали от огня. Легковоспламеняющиеся жидкости, ткани и бумаги должны быть подальше от источников тепла.
Держите спички и зажигалки вне доступа детей. Маленькие дети могут не осознавать опасность огня, поэтому важно объяснять им правила безопасности.
Следите за состоянием электроприборов. Не используйте поврежденные розетки, шнуры или приборы. Отключайте устройства, когда они не используются.
Не разжигайте костры в непредназначенных местах. Особенно в лесу или на природе: это может привести к масштабным пожарам. Убедитесь, что костер полностью потушен перед уходом.
Пользуйтесь огнетушителем или водой в случае необходимости. Держите под рукой средства для тушения пожара, если вы работаете с открытым огнем.
Будьте осторожны с сигаретами. Не бросайте окурки на землю, особенно в сухую погоду.