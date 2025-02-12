В Таллинне BMW сбил выбежавшего на пешеходный переход семилетнего мальчика

Во вторник, 11 февраля, в 10:56 произошло дорожно-транспортное происшествие возле Кай, 1 в Таллинне, где 34-летний мужчина съехал на велосипеде с асфальта на брусчатку, которая оказалась мокрой, и упал. Скорая помощь доставила велосипедиста в больницу.

В 09:52 произошло дорожно-транспортное происшествие на Килтри теэ в деревне Выэрду в волости Йыэляхтме в Харьюмаа, где 38-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Volkswagen Golf, съехала с дороги. Машина скорой помощи доставила водителя в больницу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

В 12:09 произошло дорожно-транспортное происшествие в деревне Принги в волости Виймси в Харьюмаа недалеко от остановки общественного транспорта возле магазина Рохунеэме, где 71-летняя женщина ехала на велосипеде и упала. Скорая помощь доставила велосипедиста в больницу.

В 13:22 произошло дорожно-транспортное происшествие возле Таммсааре теэ, 99 в Таллинне, где 71-летняя женщина на легковом автомобиле Lexus сбила 60-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу. Скорая помощь доставила пешехода в больницу.

В 19:21 произошло дорожно-транспортное происшествие возле Сыле, 62 в Таллинне, где автомобиль BMW, которым управлял 32-летний мужчина, сбил выбежавшего на пешеходный переход семилетнего мальчика. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

В 20:06 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Таллинна мнт и Яннсени в Пярну, где 35-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Tiguan врезался сзади в легковой автомобиль Volkswagen New Beetle, которым управляла 38-летняя женщина. Водитель Volkswagen New Beetle был доставлен в больницу.

Департамент полиции и погранохраны напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям. Для обеспечения безопасности соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не отвлекайтесь на дороге, будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах, а также избегайте вождения в уставшем или больном состоянии.