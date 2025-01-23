В столкновении легковушек пострадали три человека, в том числе четырехлетний мальчик

В среду, 22 января, в 11:52 произошла авария на 6 км шоссе Рапла-Ярваканди-Кергу в деревне Раэла в Рапламаа, где 68-летняя женщина на легковом автомобиле Kia Picanto не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым автомобилем Kia Ceed, которым управляла 43-летняя женщина. Водители обоих транспортных средств и пассажир Kia, четырехлетний мальчик, были доставлены в больницу.

В 14:11 произошло дорожно-транспортное происшествие возле Меривялья теэ, 1 в Таллинне, где 36-летний мужчина на автобусе Solaris Urbino 12 CNG резко затормозил, чтобы предотвратить столкновение с легковым автомобилем Audi Q7, которым управлял 46-летний мужчина. В результате торможения в автобусе упала пассажирка, 92-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.