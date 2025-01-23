ЧП и криминал
23.01.2025, 07:40

В столкновении легковушек пострадали три человека, в том числе четырехлетний мальчик

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Вчера на дорогах Эстонии произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Шесть водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков были отстранены от управления транспортными средствами.

В среду, 22 января, в 11:52 произошла авария на 6 км шоссе Рапла-Ярваканди-Кергу в деревне Раэла в Рапламаа, где 68-летняя женщина на легковом автомобиле Kia Picanto не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковым автомобилем Kia Ceed, которым управляла 43-летняя женщина. Водители обоих транспортных средств и пассажир Kia, четырехлетний мальчик, были доставлены в больницу.

В 14:11 произошло дорожно-транспортное происшествие возле Меривялья теэ, 1 в Таллинне, где 36-летний мужчина на автобусе Solaris Urbino 12 CNG резко затормозил, чтобы предотвратить столкновение с легковым автомобилем Audi Q7, которым управлял 46-летний мужчина. В результате торможения в автобусе упала пассажирка, 92-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

  • Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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