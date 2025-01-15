Грузовик из-за плохо расчищенной дороги врезался в легковушку

Во вторник, 14 января, в 07:38 произошла авария на 160 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Вирумаа. По предварительным данным, 49-летний мужчина на грузовике Scania из-за плохо расчищенной дороги врезался сзади в автомобиль Hyundai Tucson, которым управлял 60-летний мужчина. Водитель Hyundai был доставлен в больницу.

В 10:24 произошла авария возле Сюда, 3а в Таллинне, где 39-летняя женщина на легковом автомобиле Mercedes-Benz сбила 59-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

В 12:38 произошла авария возле Калда, 15 в Тарту, где неизвестный водитель сбил на легковом автомобиле 62-летнюю женщину. Женщина направилась в больницу для проверки.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.