СВОДКА ЗА СУТКИ | Пьяный водитель вылетел на встречную полосу, на пешеходном переходе в Ласнамяэ сбили женщину
Вчера произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Были задержаны 10 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
12 января около 00:31 в Тарту 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля Peugeot 5008 и не учел погодные условия, в результате которых автомобиль вылетел на встречную полосу вправо и столкнулся с автомобилем Kia Magnetis, которым управлял 27-летний мужчина.
Водителя Peugeot доставили в больницу.
В 12.35 в волости Виру-Нигула Ляэне-Вирумаа на 124-м километре дороги Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 48-летний мужчина на автомобиле Toyota Auris и врезался в Mercedes-Benz GL200, которым управлял 40-летний мужчина. Пассажирка Toyota, 56-летняя женщина, и пассажир Mercedes-Benz, 44-летняя женщина, были доставлены в больницу.
В 13:12 на улице Кивила в Таллинне 54-летняя женщина наехала задним ходом на 86-летнюю женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешехода доставили в больницу.
Кроме того, как мы уже сообщали ранее, три автобуса, следующие из Таллинна в Санкт-Петербург, утром 12 января съехали в кювет на территории Эстонии, не доезжая Нарвы.
Около 9 часов в Центр тревоги сообщили о ДТП в Ида-Вирумаа в волости Люганузе в деревне Пуртсе, где два автобуса съехали в кювет. Оба автобуса двигались в сторону Нарвы и из-за сильного бокового ветра друг за другом отклонились направо в кювет. Находившиеся в автобусах пассажиры не пострадали, водители были трезвы и дальше обратятся в страховую фирму, потому что, свалившись с дороги, автобусы столкнулись боками между собой. Авария не препятствует движению, и чтобы поднять автобусы на дорогу, на место происшествия вызвали буксир. Дорожные условия на месте аварии были по-зимнему сложными, вдобавок дует сильный ветер.
Примерно в то же время произошло и второе ДТП с автобусом, который на шоссе Нарва-Таллинн въехал в сугроб так, что водитель уже не смог открыть двери. Пассажиры не пострадали, и за ними приехал замещающий автобус.
Кроме того, вечером в воскресенье поезд врезался в стоящий на переезде автомобиль.
„На пути отправившегося из Таллинна в Нарву в 16:31 поезда (рейс № 22) в 18:24 оказался стоявший на железнодорожном переезде Кивиыли автомобиль. По первоначальным данным, пострадавших нет“, - сказал руководитель по коммуникации Elron Кристо Мяэ.
На место происшествия вызвали полицию и Спасательный департамент. Из-за аварии движение пассажирских поездов в восточном направлении (Таллинн-Нарва) нарушено и есть изменения во времени отправления и прибытия рейсов. „Поскольку дорога в результате ДТП еще перекрыта, отменили рейс Нарва-Таллинн № 23, который должен был отправиться в 19:39, и заменили автобусом“, - добавил Мяэ.
Будьте аккуратны при поездках за рулем
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.