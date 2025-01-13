СВОДКА ЗА СУТКИ | Пьяный водитель вылетел на встречную полосу, на пешеходном переходе в Ласнамяэ сбили женщину

12 января около 00:31 в Тарту 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля Peugeot 5008 и не учел погодные условия, в результате которых автомобиль вылетел на встречную полосу вправо и столкнулся с автомобилем Kia Magnetis, которым управлял 27-летний мужчина.

Водителя Peugeot доставили в больницу.

В 12.35 в волости Виру-Нигула Ляэне-Вирумаа на 124-м километре дороги Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 48-летний мужчина на автомобиле Toyota Auris и врезался в Mercedes-Benz GL200, которым управлял 40-летний мужчина. Пассажирка Toyota, 56-летняя женщина, и пассажир Mercedes-Benz, 44-летняя женщина, были доставлены в больницу.

В 13:12 на улице Кивила в Таллинне 54-летняя женщина наехала задним ходом на 86-летнюю женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешехода доставили в больницу.

Кроме того, как мы уже сообщали ранее, три автобуса, следующие из Таллинна в Санкт-Петербург, утром 12 января съехали в кювет на территории Эстонии, не доезжая Нарвы.

Около 9 часов в Центр тревоги сообщили о ДТП в Ида-Вирумаа в волости Люганузе в деревне Пуртсе, где два автобуса съехали в кювет. Оба автобуса двигались в сторону Нарвы и из-за сильного бокового ветра друг за другом отклонились направо в кювет. Находившиеся в автобусах пассажиры не пострадали, водители были трезвы и дальше обратятся в страховую фирму, потому что, свалившись с дороги, автобусы столкнулись боками между собой. Авария не препятствует движению, и чтобы поднять автобусы на дорогу, на место происшествия вызвали буксир. Дорожные условия на месте аварии были по-зимнему сложными, вдобавок дует сильный ветер.

Примерно в то же время произошло и второе ДТП с автобусом, который на шоссе Нарва-Таллинн въехал в сугроб так, что водитель уже не смог открыть двери. Пассажиры не пострадали, и за ними приехал замещающий автобус.

Кроме того, вечером в воскресенье поезд врезался в стоящий на переезде автомобиль.