ЧП и криминал
12.01.2025, 17:56

Водитель, спровоцировавший аварию, в которой погиб мотоциклист: „Я как бы виновата...“

 
Трагический год для дорожного движения Эстонии
Поминальные свечи. Иллюстративный снимок
Поминальные свечи. Иллюстративный снимок
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Минувший год стал за долгое время рекордным по количеству смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Произошло 65 ДТП с погибшими, общее число погибших составило 70 человек. Большинство из этих трагических случаев можно было бы избежать: 53 были вызваны превышением скорости, неиспользованием средств безопасности, вождением в нетрезвом виде или нарушением ПДД при выезде на главную дорогу, пишет Maaleht.

„Жизнь — это приключение!“ - излучал радость 48-летний Ивар за пару дней до того, как трагическое ДТП погасило свечу его жизни. В свободные дни он любил вывести свой мотоцикл из гаража и прокатиться по извилистому шоссе Кейла — Хаапсалу.

В прошлом году 23 мая в 16.16 он отправил другу с автозаправки короткое сообщение „Пауза“ и приложил фотографию своего мотоцикла.

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