12.01.2025, 17:56
Водитель, спровоцировавший аварию, в которой погиб мотоциклист: „Я как бы виновата...“
Трагический год для дорожного движения Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
Минувший год стал за долгое время рекордным по количеству смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Произошло 65 ДТП с погибшими, общее число погибших составило 70 человек. Большинство из этих трагических случаев можно было бы избежать: 53 были вызваны превышением скорости, неиспользованием средств безопасности, вождением в нетрезвом виде или нарушением ПДД при выезде на главную дорогу, пишет Maaleht.
„Жизнь — это приключение!“ - излучал радость 48-летний Ивар за пару дней до того, как трагическое ДТП погасило свечу его жизни. В свободные дни он любил вывести свой мотоцикл из гаража и прокатиться по извилистому шоссе Кейла — Хаапсалу.
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