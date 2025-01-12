Водитель, спровоцировавший аварию, в которой погиб мотоциклист: „Я как бы виновата...“

Минувший год стал за долгое время рекордным по количеству смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Произошло 65 ДТП с погибшими, общее число погибших составило 70 человек. Большинство из этих трагических случаев можно было бы избежать: 53 были вызваны превышением скорости, неиспользованием средств безопасности, вождением в нетрезвом виде или нарушением ПДД при выезде на главную дорогу, пишет Maaleht.