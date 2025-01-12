СВОДКА ЗА СУТКИ | 18-летний водитель попал в ДТП на скользкой дороге: пострадали двое молодых людей

В 04:14 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа на 14-м километре дороги Раквере - Вяйке-Маарья - Вягева, где автомобиль Renault Trafic, которым управлял 18-летний молодой человек, из-за гололеда съехал с дороги и перевернулся на бок. Находившихся в машине 17-летнего и 18-летнего юношей доставили в больницу.

В 10:54 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Виру-Нигула на 125-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где ехавший на снегоходе по зеленой зоне вдоль дороги 54-летний мужчина врезался в край трубы и упал. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.

В 16:26 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина в поселке Хулья у дома по адресу Тынисмяэ теэ, 18, где 33-летний мужчина ехал на мотовездеходе Can-Am, потерял управление и упал. Скорая помощь доставила водителя в больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.