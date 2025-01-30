В цепной аварии с участием четырех автомобилей пострадал шестилетний мальчик

В среду, 29 января, в 07:13 произошла авария на 3 км шоссе Лийва-Ныммкюла в волости Муху на Сааремаа, где 62-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Honda CR-V, съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель скончался на месте. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.

В 10:40 произошла авария на парковке возле Раэ, 26 в Палдиски, где 61-летний мужчина на легковом автомобиле Volvo V70 сбил 41-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 16:50 произошла авария возле Рийа, 2 в Тарту, где 25-летняя женщина на легковом автомобиле Volvo S40 врезалась сзади в Seat Ibiza, которым управляла 25-летняя женщина. В результате удара Seat врезался в легковой автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 37-летний мужчина. Škoda в свою очередь столкнулась с легковым автомобилем Hyundai I40, которым управлял 45-летний мужчина. Шестилетний мальчик, находившийся на пассажирском сиденье Volvo, был доставлен в больницу.

В 21:31 произошла авария на 35 км шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в деревне Клоогаранна в Ляэне-Харьюмаа, где пока не установленный водитель съехал на легковом автомобиле Volkswagen Polo с дороги. 36-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.