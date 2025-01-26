Осторожно, звери! Чем опасна встреча с лесными обитателями в городском пространстве? Как себя вести?(1)
Похолодание знаменует собой период повышенной активности диких животных: звери ищут места для зимовки, а также активно запасаются пищей перед холодами. Это приводит к значительному увеличению вероятности столкновений животных с транспортными средствами на дорогах. Также вызывают тревогу и участившиеся случаи приближения волков, лис и медведей к населенным пунктам. Чем опасны такие случаи и как вести себя при встрече с диким зверем, выясняла „МК-Эстония“.
Как в ноябре писал портал Delfi, численность волков в Эстонии продолжает расти, что приводит к увеличению ущерба, наносимого этими хищниками. Ситуацию усугубляло и то, что охота на них была временно приостановлена.
Дело в том, что представители НКО Eesti Suurkiskjad (Крупные хищники Эстонии) обратились в Таллиннский административный суд, чтобы оспорить распоряжение Департамента окружающей среды о сезоне охоты на волков 2024/2025 и приостановить охоту в порядке первичной правовой защиты, сообщает Postimees.
Таллиннский административный суд удовлетворил ходатайство о предоставлении защиты и 3 декабря приостановил охоту на волков на время судебного разбирательства. Суд установил, что продолжение охоты может привести к необратимым последствиям для эстонской популяции волков, ликвидировать которые будет значительно сложнее.
При этом Эстонская торгово-сельскохозяйственная палата направила премьер-министру Кристену Михалу письмо, в котором подчеркнула серьезность проблемы. В документе было указано, что из-за роста популяции волков и отсутствия мер со стороны государства возникает угроза для сельскохозяйственных животных, предприятий и местных жителей.
Керли Атс, глава правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты, в интервью изданию Maaleht заявила, что волки, чья численность значительно возросла, начинают искать пищу вблизи населенных пунктов, и вопрос нападения на людей – лишь дело времени.
23 декабря 2024 года Таллиннский окружной суд разрешил охоту на волков. А 3 января Департамент окружающей среды увеличил квоту на отстрел волков с 90 до 103 особей.
Насколько это опасно?
По словам главного специалиста по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви, волки – очень осторожные и умные животные.
„В эстонской природе им достаточно дикой добычи, и волки нападают на домашний скот только в том случае, если не ощущают никакого риска для своей безопасности, – объясняет специалист. – У нас обитает множество копытных животных: олень, косуля, кабан, лось. Все они – подходящая добыча для волков. Для них очень важно выживать в дикой природе, поэтому волки избегают контактов с человеком и связанных с этим рисков. Люди для них – чужаки, несущие неизвестность и потенциальную опасность“.
Тыну Тальви добавляет: „В Эстонии за более чем 130 лет не было зафиксировано ни одного случая нападения волка на человека. Волк иногда выходит к людям, но это не связано с его интересом непосредственно к человеку“.
Как объясняет специалист, городская среда для диких животных в целом – чужая, пугающая и полна неожиданностей. Из-за этого лесные звери – например, лоси, косули, лисы и зайцы – могут вести себя очень непредсказуемо.
„Животное не знает, что вы просто любопытствуете или пытаетесь ему помочь. Именно поэтому нельзя пытаться оказать помощь раненому зверю самостоятельно, – подчеркивает Тальви. – Опасность представляет и непосредственно физическая реакция, и то, что дикие животные – носители различных патогенов и паразитов, некоторые из которых опасны для жизни человека и его питомцев“.
Поэтому, как объясняет Тыну Тальви, если вы увидели животное, попавшее в городскую среду, его необходимо оставить в покое. Ни в коем случае нельзя к нему приближаться, преследовать его или пытаться сфотографировать – нужно позволить ему спокойно уйти. В большинстве случаев животное само найдет дорогу обратно в дикую природу. Однако если зверь явно в беде, например, оказался в ловушке или травмирован, то следует немедленно позвонить по телефону 1247 и попросить о помощи.
Осторожность необходима!
„Можно с уверенностью сказать, что волки не будут нападать на человека – они не воспринимают его как потенциальную добычу. Человек – единственный вид, которого волки всерьез опасаются. Тем не менее никогда нельзя полностью исключить возможность нападения в целях самообороны, что несколько раз происходило в Европе за последние 10 лет, – говорит руководитель отдела дикой природы Агентства окружающей среды Пеэп Мяннил. – Причина таких нападений – волки, привыкшие к людям, то есть вскормленные человеком. Но такое привыкание происходит не в одночасье, а постепенно. И в случае, если есть признаки того, что волк слишком хорошо ладит с людьми, его необходимо уничтожить или изолировать, чтобы предотвратить возможные конфликты“.
Специалист добавляет: „То же самое происходит и с медведями, хотя в отличие от волков дикие медведи могут напасть на человека в случае неожиданной встречи, например, чтобы защитить своих детенышей“.
Несмотря на то, что и сами дикие животные, внезапно попавшие в городское пространство, стараются быстрее его покинуть, по словам Мяннила, нельзя терять бдительность.
„Когда крупные животные – лоси, кабаны, косули, медведи и т. д. – не-
ожиданно забредают в городскую среду, опасность для людей возрастает. В основном это происходит потому, что ночью, когда жизнь в городе затихает, животное может случайно попасть в город, а утром оказывается „в ловушке“, когда движение и другая активность людей усиливаются, – констатирует Пеэп Мяннил. – Напуганное животное может вести себя неадекватно, запаниковавший зверь может напасть на человека“.
Специалист добавляет: „Также дикие звери могут быть заражены. Например, волки, лисы и енотовидные собаки – переносчики таких паразитов, как круглые и ленточные черви, вызывающие чесотку у домашних животных. Вследствие этого человек может заразиться от своего питомца эхинококкозом или альвеококкозом“.
Гроза овец и собак
По словам Тыну Тальви, из эстонских хищников на домашний скот охотятся, прежде всего, волки, а в очень редких случаях также медведи и рыси.
„По данным Департамента окружающей среды, в 2024 году в Эстонии волки убили 747 овец, не менее 40 собак, 50 телят и 15 домашних коз, а также ранили 108 животных. К счастью, это – все же намного меньше, чем в 2023 году. Тогда жертвами волков стали минимум 1411 овец“, – подчеркивает Тальви.
Специалист добавляет: „Медведь же всеяден, но может и убить добычу, если такая возможность предоставится. Известно, что в 2024 году в Эстонии медведи убили 4 овцы и теленка. Рысь – очень осторожное животное, она крайне редко нападает на домашний скот. Например, в 2023 году „от лап рыси“ погибли 2 овцы и несколько кур“.
Тыну Тальви советует: „Для защиты скота от хищников пастбища необходимо ограждать надежными заборами. Оптимальное решение – электрическая изгородь, состоящая из пяти линий, которые должны быть правильно натянуты и находиться под напряжением. Высота такого ограждения должна составлять не менее 1,1 метра, чтобы минимизировать риск нападения хищников. Дополнительно рекомендуется держать сторожевых собак, которые значительно повышают уровень безопасности. Эти крупные, специально обученные животные постоянно находятся среди скота, обеспечивая его защиту. Если собака правильно воспитана, проводит с овцами весь год и проявляет недоверие к посторонним, вероятность нападения волков на стадо существенно снижается“.
Как говорит Пеэп Мяннил, за последнее десятилетие численность медведей в Эстонии выросла примерно на четверть, а волков – на треть.
„Основной фактор, влияющий на численность медведей и волков, – охота. Рост их популяций свидетельствует о том, что уровень охоты был ниже, чем темпы естественного прироста за этот десятилетний период. В то же время численность лисиц несколько сократилась, что связано не только с охотой, но и с распространением заболеваний, таких как чесотка, а также с воздействием хищников – рыси и других“, – объясняет Мяннил.
Мишку жалко!
Департамент окружающей среды совместно с региональными охотничьими комитетами определяет допустимые охотничьи квоты для каждого вида животных в рамках охотничьего сезона.
„Для крупных хищников эти нормы рассчитывают с учётом данных мониторинга популяции в каждом регионе, а также статистики гибели домашнего скота и питомцев от нападений хищников. Дополнительно учитывают региональные особенности: в природных зонах разрешено добывать больше дичи, а вблизи населённых пунктов и сельхозугодий – меньше“, – объясняет Тыну Тальви.
Например, в 2024 году в Эстонии был разрешен отстрел 94 медведей. Что касается лосей и оленей, то в прошлом году был разрешен отстрел 3 685 лосей и 3 522 благородных оленей. Из-за африканской чумы свиней охота на кабана в Эстонии является круглогодичной, и на текущий охотничий сезон установлен лимит до 16 200 кабанов.
„Ежегодно Департамент окружающей среды определяет квоты на добычу крупных хищников, таких как волк, серый тюлень, рысь и бурый медведь. Для крупных копытных животных квоты устанавливают региональные охотничьи советы, в которые входят представители государства, охотников и владельцев земель. При этом учитывают рекомендации, изложенные в отчете Ulukiseire, – поясняет Пеэп Мяннил. – Что касается охоты на мелкую дичь, то такие решения остаются в компетенции землевладельцев и пользователей охотничьих угодий. В отчете содержатся лишь общие советы по увеличению или сокращению добычи в зависимости от динамики численности видов. В случаях, когда состояние популяций мелкой дичи вызывает серьезные опасения, Департамент может ввести временный запрет на охоту“.
Автомобилисты, внимание!
Департамент транспорта глубоко обеспокоен увеличением количества ДТП с участием диких животных, особенно – в вечернее и ночное время. Водителям настоятельно рекомендуется снижать скорость движения в районах, прилегающих к лесным массивам, полям и другим естественным местам обитания животных. Включение противотуманных фар, а также пристальное внимание к обочинам дороги – важные меры предосторожности, способные предотвратить трагические последствия.
Необходимо помнить, что животное, внезапно выбежавшее на дорогу, может быть непредсказуемым в своих действиях, а резкое торможение или попытка объехать его на высокой скорости могут привести к потере управления автомобилем.
С наступлением морозов вероятность столкновений с дикими животными резко возрастает, сообщает пресс-служба Эстонского союза страховых обществ (EKsL) на своем сайте. Согласно анализу, в период с октября по январь ежедневно регистрируют в среднем 15 случаев, связанных с добровольным страхованием автомобилей (каско), тогда как в остальные месяцы этот показатель составляет 8–10 случаев в день.
Юлли Рейметс, руководитель отдела предотвращения ущерба ведомства, отмечает, что риск столкновений из-за холодов и снега возрастает.
„После теплой осени с приходом морозов поведение косуль и лосей меняется, как и их пищевые привычки. Например, косули собираются в зимние стада, которые могут включать до десяти особей. Если на обочине замечено движение, водителям следует быть особенно внимательными, так как животных может быть больше, чем кажется“, – подчеркивает Рейметс.
Она добавляет, что дикие животные способны адекватно оценивать скорость только до 50 км/ч.
Рейметс добавляет: „Не стоит рассчитывать, что животные сами избегут автомобиля, движущегося на высокой скорости. Осенние сумерки и дожди ухудшают видимость, а зимние условия снижают управляемость и увеличивают тормозной путь“.
А что насчет лис?
Все чаще на улицах эстонских городов стали замечать лис. Многие горожане их опасаются, думая, что звери могут быть заражены бешенством. Однако в Эстонии, как и в других европейских странах, в лесах регулярно распространяют съедобные вакцины против этого заболевания, что сделало его крайне редким.
По словам эстонских зоологов, именно массовая вакцинация диких животных от бешенства способствовала росту популяции лис. Это, в свою очередь, стало одной из причин их активного переселения в городские территории. Тем не менее бдительность терять не следует.
Если вы столкнулись с лисой, главное – сохранять спокойствие. В большинстве случаев эти животные не представляют угрозы для человека и не нападают без причины. Если лиса не проявляет агрессии и держится на расстоянии, следуйте рекомендациям:
Не подходите к животному;
Избегайте резких движений, криков и попыток напугать зверя, чтобы не спровоцировать его;
Не смотрите лисе в глаза. Медленно отходите назад, не поворачиваясь к ней спиной;
Ни в коем случае не кормите лису и не пытайтесь ее погладить. Даже если ничего плохого не случится, это может приучить зверя к людям, что опасно для всех;
В случае укуса сразу промойте рану водой с мылом в течение 15 минут, затем обработайте йодом. Обратитесь к врачу для вакцинации;
Если лиса укусила вашего питомца, срочно отвезите его к ветеринару.
Чем можно заразиться от диких животных?
Лисы и другие дикие животные – переносчики разных болезней. Собаки могут подцепить ряд паразитов и заразить своего хозяина такими опасными заболеваниями, как эхинококкоз или альвеококкоз.
Эхинококкоз и альвеококкоз – паразитарные заболевания печени, которые вызывают определенные разновидности глистов. Человек заражается при употреблении в пищу покрытых яйцами паразита овощей и фруктов, при употреблении воды из загрязненных водоемов, а также при обработке шкур лис и песцов, болевших этими заболеваниями. Возможно также заражение от домашних собак.
В кишечнике человека из яиц паразита освобождаются онкосферы – следующая форма развития возбудителя заболевания, которые, внедряясь в стенку кишки, далее с кровью переносятся в печень, где большая часть онкосфер задерживается. В зависимости от вида паразита дальнейшее развитие заболевания в печени приводит к образованию эхинококковой кисты или альвеококкового узла.
Эхинококкоз. Рост эхинококковой кисты в печени приводит к сдавлению ткани печени, окружающих органов, желчных протоков. Возможно развитие осложнений в виде нагноения кисты, реже – прорыва кисты в желчные протоки. При этом содержимое кисты забивает желчные протоки с развитием желтухи и гнойного воспаления в протоках. Возможен прорыв эхинококковой кисты в брюшную полость, который проявляется резкой болью в животе с возможной потерей сознания. При этом развивается распространенный воспалительный процесс в брюшной полости – перитонит.
Для диагностики заболевания необходимо ультразвуковое и компьютерно-томографическое исследование, а также анализ крови на антитела к эхинококку. Хирургическое лечение заключается в полном удалении паразита, а также возможно более полном иссечении фиброзной капсулы – рубцовой ткани, которая формируется в печени вокруг паразитарной кисты. Иногда выполняют резекцию пораженной части печени вместе с кистой. При прорыве кисты в желчные протоки проводят промывание и дренирование протоков. При небольших размерах эхинококковых кист возможно лечение без операции – путем пункций, дренирования и обеззараживания кист под контролем ультразвукового исследования.
Альвеококкоз. Основное отличие его от эхинококкоза – в том, что альвеококк может прорастать в соседние органы, крупные сосуды и желчные протоки, что делает это заболевание похожим на злокачественную опухоль, но с более медленным ростом ткани паразита. Осложнения болезни связаны с последствиями врастания альвеококка в окружающие ткани, чаще в желчные протоки с развитием желтухи. Для диагностики болезни используют те же лучевые методы исследования, что и при эхинококкозе (УЗИ, КТ).
Установить правильный диагноз до операции трудно. Основное лечение – хирургическое. Операции при альвеококкозе часто требуют выполнения больших резекций печени и сложных реконструктивных вмешательств для восстановления оттока желчи в кишечник.
Источник: НМИЦ Хирургии им. А.В.Вишневского.
Департамент окружающей среды напоминает:
Будьте осторожны с дикими зверями. Не приближайтесь к животным, не вступайте с ними в контакт и не кормите их.
Не давайте лесным обитателям легкодоступную пищу – не оставляйте во дворе никакие пищевые отходы.
Дикие животные могут распространять различные заболевания и поэтому представляют опасность для людей и домашних животных.
Если вы увидели дикое животное, которое явно ранено или находится в бедственном положении, сразу сообщите об этом по телефону 1247. После этого квалифицированные специалисты примут решение, как лучше поступить.