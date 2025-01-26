Осторожно, звери! Чем опасна встреча с лесными обитателями в городском пространстве? Как себя вести?

„В эстонской природе им достаточно дикой добычи, и волки нападают на домашний скот только в том случае, если не ощущают никакого риска для своей безопасности, – объясняет специалист. – У нас обитает множество копытных животных: олень, косуля, кабан, лось. Все они – подходящая добыча для волков. Для них очень важно выживать в дикой природе, поэтому волки избегают контактов с человеком и связанных с этим рисков. Люди для них – чужаки, несущие неизвестность и потенциальную опасность“.

По словам главного специалиста по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви, волки – очень осторожные и умные животные.

23 декабря 2024 года Таллиннский окружной суд разрешил охоту на волков. А 3 января Департамент окружающей среды увеличил квоту на отстрел волков с 90 до 103 особей.

Керли Атс, глава правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты, в интервью изданию Maaleht заявила, что волки , чья численность значительно возросла, начинают искать пищу вблизи населенных пунктов, и вопрос нападения на людей – лишь дело времени.

При этом Эстонская торгово-сельскохозяйственная палата направила премьер-министру Кристену Михалу письмо, в котором подчеркнула серьезность проблемы. В документе было указано, что из-за роста популяции волков и отсутствия мер со стороны государства возникает угроза для сельскохозяйственных животных, предприятий и местных жителей.

Таллиннский административный суд удовлетворил ходатайство о предоставлении защиты и 3 декабря приостановил охоту на волков на время судебного разбирательства. Суд установил, что продолжение охоты может привести к необратимым последствиям для эстонской популяции волков, ликвидировать которые будет значительно сложнее.

Дело в том, что представители НКО Eesti Suurkiskjad (Крупные хищники Эстонии) обратились в Таллиннский административный суд, чтобы оспорить распоряжение Департамента окружающей среды о сезоне охоты на волков 2024/2025 и приостановить охоту в порядке первичной правовой защиты, сообщает Postimees.

Как в ноябре писал портал Delfi, численность волков в Эстонии продолжает расти, что приводит к увеличению ущерба, наносимого этими хищниками. Ситуацию усугубляло и то, что охота на них была временно приостановлена.

„Можно с уверенностью сказать, что волки не будут нападать на человека – они не воспринимают его как потенциальную добычу. Человек – единственный вид, которого волки всерьез опасаются. Тем не менее никогда нельзя полностью исключить возможность нападения в целях самообороны, что несколько раз происходило в Европе за последние 10 лет, – говорит руководитель отдела дикой природы Агентства окружающей среды Пеэп Мяннил. – Причина таких нападений – волки, привыкшие к людям, то есть вскормленные человеком. Но такое привыкание происходит не в одночасье, а постепенно. И в случае, если есть признаки того, что волк слишком хорошо ладит с людьми, его необходимо уничтожить или изолировать, чтобы предотвратить возможные конфликты“.

Поэтому, как объясняет Тыну Тальви, если вы увидели животное, попавшее в городскую среду, его необходимо оставить в покое. Ни в коем случае нельзя к нему приближаться, преследовать его или пытаться сфотографировать – нужно позволить ему спокойно уйти. В большинстве случаев животное само найдет дорогу обратно в дикую природу. Однако если зверь явно в беде, например, оказался в ловушке или травмирован, то следует немедленно позвонить по телефону 1247 и попросить о помощи.

„Животное не знает, что вы просто любопытствуете или пытаетесь ему помочь. Именно поэтому нельзя пытаться оказать помощь раненому зверю самостоятельно, – подчеркивает Тальви. – Опасность представляет и непосредственно физическая реакция, и то, что дикие животные – носители различных патогенов и паразитов, некоторые из которых опасны для жизни человека и его питомцев“.

Как объясняет специалист, городская среда для диких животных в целом – чужая, пугающая и полна неожиданностей. Из-за этого лесные звери – например, лоси, косули, лисы и зайцы – могут вести себя очень непредсказуемо.

Тыну Тальви добавляет: „В Эстонии за более чем 130 лет не было зафиксировано ни одного случая нападения волка на человека. Волк иногда выходит к людям, но это не связано с его интересом непосредственно к человеку“.

Специалист добавляет: „То же самое происходит и с медведями, хотя в отличие от волков дикие медведи могут напасть на человека в случае неожиданной встречи, например, чтобы защитить своих детенышей“.

Несмотря на то, что и сами дикие животные, внезапно попавшие в городское пространство, стараются быстрее его покинуть, по словам Мяннила, нельзя терять бдительность.

„Когда крупные животные – лоси, кабаны, косули, медведи и т. д. – не-

ожиданно забредают в городскую среду, опасность для людей возрастает. В основном это происходит потому, что ночью, когда жизнь в городе затихает, животное может случайно попасть в город, а утром оказывается „в ловушке“, когда движение и другая активность людей усиливаются, – констатирует Пеэп Мяннил. – Напуганное животное может вести себя неадекватно, запаниковавший зверь может напасть на человека“.

Специалист добавляет: „Также дикие звери могут быть заражены. Например, волки, лисы и енотовидные собаки – переносчики таких паразитов, как круглые и ленточные черви, вызывающие чесотку у домашних животных. Вследствие этого человек может заразиться от своего питомца эхинококкозом или альвеококкозом“.

Гроза овец и собак

По словам Тыну Тальви, из эстонских хищников на домашний скот охотятся, прежде всего, волки, а в очень редких случаях также медведи и рыси.

„По данным Департамента окружающей среды, в 2024 году в Эстонии волки убили 747 овец, не менее 40 собак, 50 телят и 15 домашних коз, а также ранили 108 животных. К счастью, это – все же намного меньше, чем в 2023 году. Тогда жертвами волков стали минимум 1411 овец“, – подчеркивает Тальви.

Специалист добавляет: „Медведь же всеяден, но может и убить добычу, если такая возможность предоставится. Известно, что в 2024 году в Эстонии медведи убили 4 овцы и теленка. Рысь – очень осторожное животное, она крайне редко нападает на домашний скот. Например, в 2023 году „от лап рыси“ погибли 2 овцы и несколько кур“.