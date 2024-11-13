Звери
13.11.2024, 17:27

Засилье волков принимает угрожающие масштабы. „Лишь вопрос времени, когда волки начнут нападать на людей“

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„Государство должно как можно скорее найти выход из сложившейся ситуации. Производители сельхозпродукции и сельские жители не могут противостоять нападениям хищников“, - сказала руководитель Эстонской торгово-сельскохояйственной палаты Керли Атс.
„Государство должно как можно скорее найти выход из сложившейся ситуации. Производители сельхозпродукции и сельские жители не могут противостоять нападениям хищников“, - сказала руководитель Эстонской торгово-сельскохояйственной палаты Керли Атс.
ФОТО: kollaaž | Delfi Meedia

Популяция обитающих в Эстонии волков увеличивается, хищники, охота на которых была временно прекращена, причиняют все больший ущерб. Эстонская торгово-сельскохозяйственная палата направила премьер-министру Кристену Михалу письмо, обращая внимание на то, что проблема усугубляется.

В обращении говорится о том, что из-за роста численности волков и отсутствия вмешательства со стороны государства возникла серьезная угроза для сельскохозяйственных животных, предприятий и людей. Живущие в сельских районах люди все больше обеспокоены своей безопасностью.

Как сказала изданию Maaleht Керли Атс, председатель правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты (EPKK), численность волков в наших лесах увеличилась настолько, что животные ищут пищу вблизи населенных пунктов. „Нападения волков на домашний скот и домашних животных участились до такой степени, что лишь вопрос времени, когда волки начнут нападать на людей. Разговоры о том, что нужно защитить сельские районы, ничего не дадут, если в расчет не будут принимать людей, которые живут и работают на селе“, - отметила она.

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