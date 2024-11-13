13.11.2024, 17:27
Засилье волков принимает угрожающие масштабы. „Лишь вопрос времени, когда волки начнут нападать на людей“(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Популяция обитающих в Эстонии волков увеличивается, хищники, охота на которых была временно прекращена, причиняют все больший ущерб. Эстонская торгово-сельскохозяйственная палата направила премьер-министру Кристену Михалу письмо, обращая внимание на то, что проблема усугубляется.
В обращении говорится о том, что из-за роста численности волков и отсутствия вмешательства со стороны государства возникла серьезная угроза для сельскохозяйственных животных, предприятий и людей. Живущие в сельских районах люди все больше обеспокоены своей безопасностью.
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