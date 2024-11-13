Засилье волков принимает угрожающие масштабы. „Лишь вопрос времени, когда волки начнут нападать на людей“

В обращении говорится о том, что из-за роста численности волков и отсутствия вмешательства со стороны государства возникла серьезная угроза для сельскохозяйственных животных, предприятий и людей. Живущие в сельских районах люди все больше обеспокоены своей безопасностью.

Как сказала изданию Maaleht Керли Атс, председатель правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты (EPKK), численность волков в наших лесах увеличилась настолько, что животные ищут пищу вблизи населенных пунктов. „Нападения волков на домашний скот и домашних животных участились до такой степени, что лишь вопрос времени, когда волки начнут нападать на людей. Разговоры о том, что нужно защитить сельские районы, ничего не дадут, если в расчет не будут принимать людей, которые живут и работают на селе“, - отметила она.