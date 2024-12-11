Лисы заселяют не только Нарву, но и Тарту: одну рыжую плутовку пришлось извлекать из котлована стройки

По информации Спасательного департамента, 9 декабря его сотрудников в Тарту вызвали спасать лису, которая невольно стала „работником стройки“.

Как выяснилось, на улице Равила в Тарту, где идут строительные работы, лиса упала в глубокое бетонное сооружение и оказалась в ловушке. Спасателям пришлось с помощью сачка извлекать животное из строительных конструкций. Пойманная лиса затем была вывезена в лес и отпущена в добром здравии.

Как недавно писал портал gazeta.ee, лисиц стали часто замечать в последнее время в разных районах Нарвы. Многие отмечают, что страха перед людьми у животных нет совсем. Тыну Талви, главный специалист по охране природы бюро охоты и водной среды из Департамента окружающей среды отметил в комментарии для gazeta.ee, что во многом причина, по которой дикие животные переселяются в города, – это легкодоступная пища.

„Мы советуем людям правильно вести себя в такой ситуации, например, ограничить доступ к легкодоступной пище и уж тем более не кормить животных самим“, – подчеркнул Талви.

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