ФОТО | Спасатели помогли лисе выбраться из ловушки и вернуться в родные края
Сотрудники Лыунаского спасательного центра вчера помогли лисе, которая уже не могла самостоятельно добраться до леса.
Вчера в 15:06 поступило сообщение о том, что на строительной площадке на улице Равила в Тарту лиса упала в яму и застряла. Животное аккуратно поймали сачком и благополучно отпустили в лес.
Если вы заметили животное, оказавшееся в беде, обратитесь на государственный информационный телефон 1247. Этот номер подходит для сообщений о раненых или попавших в сложную ситуацию животных. Вы также можете сообщить о следующих случаях:
Обнаружение большого количества мертвых животных, птиц или рыбы.
Случаи жестокого обращения с животными.
Беспомощные дикие животные или птицы, которые нуждаются в помощи.
Найденный погибший на дороге крупный зверь (волк, медведь, рысь, кабан, олень, лось, косуля).
Сообщения по указанным вопросам помогут оперативно привлечь специалистов и предотвратить серьезные последствия для природы.
В экстренных случаях, когда животное представляет угрозу для людей или имущества, звоните в Спасательный департамент по телефону 112.
Если помощь требуется бездомным или раненым животным, свяжитесь с местными приютами или зоозащитными организациями, например, Эстонским обществом защиты животных (Eesti Loomakaitse Selts). Там помогут с дальнейшими действиями и предоставят необходимую помощь.
Помните, что важно не пытаться самостоятельно спасать дикое животное, чтобы не причинить ему вред и не подвергать себя опасности. Перед любым вмешательством лучше проконсультироваться со специалистами.
Спасение животных
В ноябре спасатели Ляэнеского спасательного центра оперативно выехали на вызов, чтобы помочь собаке, которая упала в канализационный люк на территории старой больницы в Пярну. Спасатели получили вызов на территорию старой больницы на улице Силлутисе в Пярну, где слышался лай собаки.
По прибытии они обнаружили животное, которое упало в канализационный люк. Собака не пострадала и была передана своему владельцу. Владельцу территории рекомендовано надежно закрыть дренажные колодцы и ограничить доступ на территорию, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.
30 октября спасатели Ляэнеского региона помогли лошади из Пярнумаа, которая застряла в канаве. Спасатели получили вызов в деревню Рейу в волости Хяэдемеэсте, где лошадь увязла в грязи. Спасатели обвязали лошадь, застрявшую в грязи в канаве, грузовыми ремнями и с помощью тяжелой техники вытащили животное.