ФОТО | Спасатели помогли лисе выбраться из ловушки и вернуться в родные края

Вчера в 15:06 поступило сообщение о том, что на строительной площадке на улице Равила в Тарту лиса упала в яму и застряла. Животное аккуратно поймали сачком и благополучно отпустили в лес.

Если вы заметили животное, оказавшееся в беде, обратитесь на государственный информационный телефон 1247. Этот номер подходит для сообщений о раненых или попавших в сложную ситуацию животных. Вы также можете сообщить о следующих случаях:

Обнаружение большого количества мертвых животных, птиц или рыбы .

Случаи жестокого обращения с животными .

Беспомощные дикие животные или птицы , которые нуждаются в помощи.

Найденный погибший на дороге крупный зверь (волк, медведь, рысь, кабан, олень, лось, косуля).

Сообщения по указанным вопросам помогут оперативно привлечь специалистов и предотвратить серьезные последствия для природы.

В экстренных случаях, когда животное представляет угрозу для людей или имущества, звоните в Спасательный департамент по телефону 112.

Если помощь требуется бездомным или раненым животным, свяжитесь с местными приютами или зоозащитными организациями, например, Эстонским обществом защиты животных (Eesti Loomakaitse Selts). Там помогут с дальнейшими действиями и предоставят необходимую помощь.

Помните, что важно не пытаться самостоятельно спасать дикое животное, чтобы не причинить ему вред и не подвергать себя опасности. Перед любым вмешательством лучше проконсультироваться со специалистами.

Спасение животных

В ноябре спасатели Ляэнеского спасательного центра оперативно выехали на вызов, чтобы помочь собаке, которая упала в канализационный люк на территории старой больницы в Пярну. Спасатели получили вызов на территорию старой больницы на улице Силлутисе в Пярну, где слышался лай собаки.

По прибытии они обнаружили животное, которое упало в канализационный люк. Собака не пострадала и была передана своему владельцу. Владельцу территории рекомендовано надежно закрыть дренажные колодцы и ограничить доступ на территорию, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

30 октября спасатели Ляэнеского региона помогли лошади из Пярнумаа, которая застряла в канаве. Спасатели получили вызов в деревню Рейу в волости Хяэдемеэсте, где лошадь увязла в грязи. Спасатели обвязали лошадь, застрявшую в грязи в канаве, грузовыми ремнями и с помощью тяжелой техники вытащили животное.