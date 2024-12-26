Ради спасения собаки мужчина ринулся на автомобиле прямо на волчью стаю

При приближении автомобиля по меньшей мере пять волков решили отпустить собаку и отойти, но остановились неподалеку и довольно бесстрашно стали наблюдать за машиной, пишет газета Sakala.

Волоча лапу, собака побежала в свою будку, и выманить ее оттуда, чтобы поехать к ветеринару, Туулю не удалось даже на следующий день. „Придется искать ветеринара, который согласится приехать сам“, – сообщил хозяин собаки.

По словам руководителя Кярстнаского охотничьего общества Андруса Реймаа, начиная с мая в регионе произошло 16 нападений волков. Так, на выходных в Вильяндимаа волк уволок в лес собаку. В субботу, 21 декабря, около 3 часов ночи в деревне Кобрувере в Вильяндимаа произошло очередное нападение волка. Хотя волк уже успел утащить собаку от дома в лес, хозяин собаки Эйнар все же смог вернуть своего любимца. По словам члена Эстонского союза охотников Прийта Вахтрамяэ, проблема достаточно серьезная. В Вильяндимаа жертвами волков уже стали более 10 собак, и ежедневно поступают новости о новых нападениях. Например, рано утром в четверг (19 декабря) волки напали на таксу, которая вышла во двор справить естественные потребности.

На этой неделе Таллиннский окружной суд отменил вынесенное в начале декабря постановление о приостановке разрешения на отстрел волков.

Засилье волков принимает угрожающие масштабы

Как мы писали в середине ноября, популяция обитающих в Эстонии волков увеличивается, хищники, охота на которых была временно прекращена, причиняют все больший ущерб. Эстонская торгово-сельскохозяйственная палата направила премьер-министру Кристену Михалу письмо, обращая внимание на то, что проблема усугубляется.

В обращении говорится о том, что из-за роста численности волков и отсутствия вмешательства со стороны государства возникла серьезная угроза для сельскохозяйственных животных, предприятий и людей. Живущие в сельских районах люди все больше обеспокоены своей безопасностью.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить