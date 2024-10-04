Новости Эстонии
04.10.2024, 21:55

ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО | Лосиха пыталась защитить лосенка, но волки задрали его

 
Лосёнок. Фото иллюстративное.
Лосёнок. Фото иллюстративное.
ФОТО: Szczepan Klejbuk | Shutterstock

Как сообщает издание Maaleht со ссылкой на Эстонское общество охотников, в ночь на 1 октября в Рапласком уезде на территории охотничьего угодья Хаймре обнаружили убитого волками лосёнка. Два дня спустя в том же регионе волки задрали овцу.

Как сообщило Общество охотников, по следам, обнаруженных рядом с погибшим лосёнком, охотники установили, что на него напали два взрослых волка. В районе видели волчью стаю, в которой подрастают молодые волки, но в данном регионе следы стаи не обнаружились.

Земля вокруг лосёнка изрыта, это говорит о том, что лосиха пыталась защитить своего детёныша, но волки одержали верх.

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