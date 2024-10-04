ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО | Лосиха пыталась защитить лосенка, но волки задрали его

Как сообщило Общество охотников, по следам, обнаруженных рядом с погибшим лосёнком, охотники установили, что на него напали два взрослых волка. В районе видели волчью стаю, в которой подрастают молодые волки, но в данном регионе следы стаи не обнаружились.