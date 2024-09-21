Новости Эстонии
21.09.2024, 19:55

В Пярнумаа волк за месяц загрыз 45 овец. Департамент окружающей среды охоту на хищника запрещает

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Hunt jalutab päisel päeval inimese kõrval, teatab talunik.
Hunt jalutab päisel päeval inimese kõrval, teatab talunik.
ФОТО: Canva

Этим летом в течение примерно одного месяца Юри Пярнат, владелец хутора Соссеметса в деревне Яэрья, потерял 45 овец из-за волков. Он дважды подавал заявку на получение специального разрешения на отстрел хищников. Ответ департамента мужчину обескуражил.

„Все началось 12 июля. Загрызли троих овец. Потом был довольно продолжительный перерыв. А в августе, с интервалами примерно в неделю, волк трижды наведывался. В первый раз - самый ужасный - погибла 21 овца, во второй раз - 14 овец, в третий - семь. Один раз волк напал средь бела дня. После этого я отвел стадо с расположенного в пяти километрах пастбища обратно домой“, — рассказывает Юри Пярнат. В августе прошлого года волки загрызли у него 28 овец. До этого было семь лет спокойствия.

Сейчас в его основном стаде сто овец, хотя в лучшие времена их было более 200. Стадо из 25 голов пасется на пастбище в центре деревни Яэрья, остальные - около дома. Ягнят в стаде около 70. На домашних пастбищах корма в лучшем случае хватит до конца месяца.

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