В Пярнумаа волк за месяц загрыз 45 овец. Департамент окружающей среды охоту на хищника запрещает

„Все началось 12 июля. Загрызли троих овец. Потом был довольно продолжительный перерыв. А в августе, с интервалами примерно в неделю, волк трижды наведывался. В первый раз - самый ужасный - погибла 21 овца, во второй раз - 14 овец, в третий - семь. Один раз волк напал средь бела дня. После этого я отвел стадо с расположенного в пяти километрах пастбища обратно домой“, — рассказывает Юри Пярнат. В августе прошлого года волки загрызли у него 28 овец. До этого было семь лет спокойствия.