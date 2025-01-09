ФОТО | На территории завода обнаружили мертвую рысь. Она болела чесоткой

О находке были проинформированы как местные охотники, так и Агентство по охране окружающей среды. Побывавшие на месте охотники обнаружили явные признаки болезни: животное болело чесоткой и было сильно истощено.

Весьма вероятно, что рысь заразилась, съев больную енотовидную собаку. Чесотка широко распространена среди енотовидных собак и лисиц.

Чесотка — паразитарное заболевание, вызываемое клещом Sarcoptes scabiei, размер которого составляет около 0,2 миллиметра, поэтому он невидим невооруженным глазом. Заразиться этой болезнью очень легко. Самый верный способ — прямой контакт с больным и восприимчивым животным. Клещи способны выживать без хозяина на открытом воздухе (особенно в прохладной и влажной среде) в течение нескольких недель.

Лечение чесотки производится на конкретном животном, поэтому применить к диким животным его невозможно. Течение болезни зависит от устойчивости организма инфицированного животного. Молодые, больные, истощенные и слабые заболевают особенно тяжело. В случае массового размножения паразитов конкурентоспособность диких животных в борьбе за выживание существенно снижается. По мере распространения болезни животное может погибнуть.

В конце прошлого года волки, больные чесоткой, были замечены на севере Ляэнемаа.

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