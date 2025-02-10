Скончался эстонский гражданин, пострадавший во время аварии с автобусом Lux Express

„С тяжелым сердцем хотим поделиться печальной новостью. Как многие уже знают, 2 февраля 2025 года в России произошла авария автобуса Lux Express. К сожалению, в числе пассажиров был наш дорогой друг, Лёша Шарапанюк. Врачи делали всё возможное, но 8 февраля 2025 года его не стало, — написала в фейсбуке Елизавета Слесарева, близкая подруга Алексея. — Сейчас мы на постоянной связи с его родными, консулом и министерством, чтобы как можно скорее вернуть Алексея домой. Наша главная цель — достойно проводить Лёшу в последний путь и оказать поддержку его родителям в этот непростой период. Если вы знали Лёшу, общались с ним и хотите выразить поддержку его семье, ниже указан номер счёта. Все собранные средства будут переданы его родителям, и их согласие на это получено. Спасибо каждому, кто откликнется. Берегите себя и своих близких!“