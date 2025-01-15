ФОТО | Школьный автобус на скользкой дороге завалился в кювет

Автобус съехал с трассы в кювет, но не опрокинулся, оперевшись на кусты и поросль. Дверь автобуса находилась со стороны кювета, поэтому ученики выйти через дверь не могли.

Спасателям пришлось вырезать отверстие в лобовом стекле, через которое пассажирам помогли выбраться из автобуса. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, никто из находившихся в автобусе травм не получил. До прибытия замещающего автобуса все школьники находились в тепле в машинах скорой помощи.

Участникам дорожного движения следует быть осторожными, так как, по данным синоптиков, температура воздуха колеблется между минусом и плюсом, поэтому мокрые дороги могут легко замерзнуть и стать скользкими.

По фотографии с места происшествия видно, что дорога скользкая, но от снега расчищена.

Грузовик из-за плохо расчищенной дороги врезался в легковушку

Во вторник, 14 января, в 07:38 произошла авария на 160 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Вирумаа. По предварительным данным, 49-летний мужчина на грузовике Scania из-за плохо расчищенной дороги врезался сзади в автомобиль Hyundai Tucson, которым управлял 60-летний мужчина. Водитель Hyundai был доставлен в больницу.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.