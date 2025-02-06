Тренер нарвской команды: у правления нет полномочий наказывать, мы ждем решения комиссии

Главный тренер нарвской хоккейной команды „Паэмурру“ Илья Ильин отреагировал на решение Эстонского хоккейного союза (ЭХС) обязать нарвитян провести два заключительных домашних поединка регулярного чемпионата без зрителей.

„Понятно, что для нас это удар, но считаю, что у правления нет права принимать такие решения. Их должна выносить дисциплинарная комиссия, но не правление. Наказывать может комиссия, но не правление“, - сказал в четверг Ильин в разговоре с Rus.ERR.

„Мы готовим письмо, в котором укажем на то, что у правления нет полномочий для таких решений. Правда, не знаю, что будет дальше. Но сейчас мы в первую очередь ждем, что скажет дисциплинарная комиссия. Ей мы уже отправили свои объяснения относительно субботнего матча, но ответа пока не было“, - добавил Илья Ильин.

Директор нарвской спортивной школы „Паэмурру“ Леонид Гулов ответил Rus.Delfi:

„Пока что не могу прокомментировать. Все, что я сейчас могу сказать или написать, может быть расценено хоккейным союзом как очернение их репутации. Существует такой пункт, что нельзя распространять ложную и негативную информацию, которая может нанести ущерб имиджу хоккейного союза. На время разбирательств и вынесения окончательного решения, хотелось бы воздержаться от комментариев. Когда мы поймем, что мы можем говорить, то все расскажем“.

Ранее Гулов говорил Rus.Delfi: „В субботу, 1 февраля, игра между Narva PSK и HC Panter завершилась в середине второго периода: нарвская команда покинула лед в знак протеста против действий хоккейного судьи Тойво Тилку после двойного удаления игроков команды NPSK. На вбрасывании судья посчитал, что нарушение капитана нашей команды было настолько серьёзным, что это заслуживает удаления до конца игры и последующего матч-штрафа. Тренер команды NPSK был категорически не согласен с этим, принял сложное решение и увел команду в раздевалку“.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить