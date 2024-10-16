Нарвитяне о своей хоккейной команде: „Вы, парни, просто сильнейшие!“

Нарвские ребята отчаянно сражались с сильными соперниками, вышли на равный счет и по буллитам их все-таки одолели. По мнению, которое высказала в группе „Моя Нарва“ нарвитянка Елена Пазилина (общественный деятель и кинорежиссер), игра была невероятно зрелищной, яркой и богатой на эмоции, передает Gazeta.ee.

Нарвский ледовый холл был вновь забит до отказа. „Невероятно, насколько Нарва едина на трибунах и насколько сильно Вам сопереживает, – написала, адресуясь к нарвским хоккеистам, Пазилина. – Большое счастье, когда в городе есть любимая успешная команда, которая объединяет вокруг себя огромное количество горожан“.

По словам Леонида Гулова, директора Нарвской спортивной школы „Паэмурру“, на базе которой создана хоккейная команда NARVA PSK, игра действительно была очень напряженной. „ Viru Sputnik сейчас очень усилился легионерами и это сейчас сильная команда, – сказал журналисту „Нарвской газеты“ Гулов. — Она обыграли на прошлой неделе участницу чемпионата команду „Вялк“, тоже в овертайме, со счетом 3:2“. Таким образом, сейчас на чемпионате Эстонии лидируют нарвитяне, а Viru Sputnik пока на втором месте.

По словам Гулова, все нарвские ребята играли хорошо, особо стоить отметить вратаря Дмитрия Ровда, который „вытащил“ команду по буллитам. А приз зрительских симпатий достался молодому игроку NARVA PSK Мартину Анохину, который, как пояснил Гулов, очень хорошо показал себя в этой игре.

Напомним, что нарвская команда сыграла три игры, одержав три победы. В предстоящую субботу ребята поедут на игру в Тарту с командой „Вялк“. А всего впереди 17 игр, почти половина из них будут в Нарве. Чемпионат продлится до апреля следующего года.

„Верим в мастерство и силу воли нарвитян, верим в нашу команду Narva PSK и, конечно, поддерживаем наших ребят от всей души на протяжении всего чемпионата! Только Нарва! Только победа!“, – так выражает позицию нарвских болельщиков Пазилина.

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