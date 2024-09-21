„Только Нарва! Только победа!“ – нарвитянка о том, как горожане болеют за свою хоккейную команду

Мне кажется, яркие и волевые победы нашей хоккейной команды, которые многие видели, вернули Нарве не только чемпионский титул в этом году, но и сплотили вокруг Ледового холла еще большее количество нарвитян. Думаю, что именно это самая главная победа на долгие годы вперед. Благодаря трудолюбию и настоящей мужской силе воли к большим победам в нашем местном сообществе стал чаще произноситься вслух слоган: „Только Нарва! Только победа!“

Мне было жаль после матча прочитать слова одного из местных журналистов, который написал, что испанцы задавили своими терциями наших игроков. Но ведь ребята смогли забить шайбу, уровень команд разный. Считаю, что нужно не только критиковать, но и уметь показать плюсы команды.

Первый хоккейный матч с чемпионом Испании сезона 2023/2024 закончился для нашей команды „Паэмурру“ поражением. Было грустно уходить из Ледового, но аплодисменты и слова поддержки нашим парням были слышны до самого конца – это было самым трогательным моментом. В этом кроется большая сила местного сообщества. Мы умеем быть рядом не только в триумфальные моменты, но и тогда, когда кто-то из нас оказался слабее и проиграл. Игра была напряженной и наши парни достойно боролись. Не будем забывать, что у ребят это первый опыт игры в турнире такого уровня. Они старались – это было видно, думаю, всем. Особенно во втором и третьем периоде. Попыток забросить шайбу было много. Думаю, это отличный опыт для команды, наличие которого в будущем сделает ее еще сильнее. Иногда, кстати, не хватает элементарного везения. Вчера и был для нашей команды такой день – без везения.

– Эти выходные особенные. В каком-то смысле они оказались испытанием для Нарвы. Для города 2024 год стал супер хоккейным. Символично, что Континентальный Кубок, серьезнейший турнир международного уровня, проходит в то время, когда Нарву вот-вот объявят осенней столицей Эстонии, в этом контексте большое международное хоккейное событие делает Нарву на три дня, хоть и неофициально, еще и Хоккейной столицей. За выступлением наших Чемпионов Эстонии NARVA PSK следят не только по всей Эстонии, но и из-за рубежа.

Снова влюбилась в хоккей благодаря игре Narva PSK

– Я родилась и выросла в Нарве. Я тот человек, который занимался в спортивной школе все детство, любила хоккей как зрелищный спорт, потом на какое-то время забыла дорогу на ледовую арену, но примерно год назад пошла в Ледовый холл по своим делам – и снова влюбилась в него. Я увидела, как наши хоккеисты играют, для меня это стало большим открытием, и, естественно, мне захотелось их поддерживать. Я даже не думала, что они на таком уровне сейчас находятся, зная, что у них минимальное финансирование, это все-таки спортивная школа, не клуб какой-то серьезный. Ребята тренируются после работы, это не их основная деятельность. После этого начала ходить на игры, сама стала прикладывать максимум усилий, чтобы рассказывать о команде местной публике. Получала порой осуждение, почему пишу про хоккей и не пишу про другие виды спорта.

Я была в Скандинавии, там если, например, хоккейная команда выигрывает в городе какой-то там суперматч, то мэр города объявляет праздник на несколько дней. Вот это отношение к своим героям! У нас часто начинают говорить о деньгах, которые выделяются спортсменам, а не об их достижениях. Ни к чему хорошему это не приводит, когда люди начинают сравнивать виды спорта и городские дотации. Понятно, что каждый из нас любит какой-то вид спорта, а другой не любит. Но ведь каждый человек, у которого есть симпатии к какому-либо спорту, может писать статьи, прикладывать усилий, чтобы популяризировать его.

Как болеют в Нарве

– Культура боления на примере NARVA PSK много чему научила наше местное сообщество: надо не бояться поддерживать тот вид спорта, который тебе по душе. Потому что на матче мы имели Ледовый холл, забитый людьми, искренне переживающими за наших ребят, может быть, там были и те, кто далек от хоккея, но кто пришел поддержать.