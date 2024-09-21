„Только Нарва! Только победа!“ – нарвитянка о том, как горожане болеют за свою хоккейную команду
Нарвитянка Елена Пазилина в течение последнего года не пропускала игры местной хоккейной команды. Она их посещает вместе с мужем, много пишет о хоккее в местных пабликах, недавно отдала сына в спортивную школу, чтобы и он встал на лед, увлекся бы этим видом спорта. RusDelfi расспросил Елену о том, есть ли на ее взгляд культура болельщиков в Нарве, какие разговоры вокруг хоккея ходят, как ей первый матч Континентального Кубка, который состоялся 20 сентября с испанской командой клуба „Хака“.
– Эти выходные особенные. В каком-то смысле они оказались испытанием для Нарвы. Для города 2024 год стал супер хоккейным. Символично, что Континентальный Кубок, серьезнейший турнир международного уровня, проходит в то время, когда Нарву вот-вот объявят осенней столицей Эстонии, в этом контексте большое международное хоккейное событие делает Нарву на три дня, хоть и неофициально, еще и Хоккейной столицей. За выступлением наших Чемпионов Эстонии NARVA PSK следят не только по всей Эстонии, но и из-за рубежа.
Первый хоккейный матч с чемпионом Испании сезона 2023/2024 закончился для нашей команды „Паэмурру“ поражением. Было грустно уходить из Ледового, но аплодисменты и слова поддержки нашим парням были слышны до самого конца – это было самым трогательным моментом. В этом кроется большая сила местного сообщества. Мы умеем быть рядом не только в триумфальные моменты, но и тогда, когда кто-то из нас оказался слабее и проиграл. Игра была напряженной и наши парни достойно боролись. Не будем забывать, что у ребят это первый опыт игры в турнире такого уровня. Они старались – это было видно, думаю, всем. Особенно во втором и третьем периоде. Попыток забросить шайбу было много. Думаю, это отличный опыт для команды, наличие которого в будущем сделает ее еще сильнее. Иногда, кстати, не хватает элементарного везения. Вчера и был для нашей команды такой день – без везения.
Мне было жаль после матча прочитать слова одного из местных журналистов, который написал, что испанцы задавили своими терциями наших игроков. Но ведь ребята смогли забить шайбу, уровень команд разный. Считаю, что нужно не только критиковать, но и уметь показать плюсы команды.
Мне кажется, яркие и волевые победы нашей хоккейной команды, которые многие видели, вернули Нарве не только чемпионский титул в этом году, но и сплотили вокруг Ледового холла еще большее количество нарвитян. Думаю, что именно это самая главная победа на долгие годы вперед. Благодаря трудолюбию и настоящей мужской силе воли к большим победам в нашем местном сообществе стал чаще произноситься вслух слоган: „Только Нарва! Только победа!“
Снова влюбилась в хоккей благодаря игре Narva PSK
– Я родилась и выросла в Нарве. Я тот человек, который занимался в спортивной школе все детство, любила хоккей как зрелищный спорт, потом на какое-то время забыла дорогу на ледовую арену, но примерно год назад пошла в Ледовый холл по своим делам – и снова влюбилась в него. Я увидела, как наши хоккеисты играют, для меня это стало большим открытием, и, естественно, мне захотелось их поддерживать. Я даже не думала, что они на таком уровне сейчас находятся, зная, что у них минимальное финансирование, это все-таки спортивная школа, не клуб какой-то серьезный. Ребята тренируются после работы, это не их основная деятельность. После этого начала ходить на игры, сама стала прикладывать максимум усилий, чтобы рассказывать о команде местной публике. Получала порой осуждение, почему пишу про хоккей и не пишу про другие виды спорта.
Я была в Скандинавии, там если, например, хоккейная команда выигрывает в городе какой-то там суперматч, то мэр города объявляет праздник на несколько дней. Вот это отношение к своим героям! У нас часто начинают говорить о деньгах, которые выделяются спортсменам, а не об их достижениях. Ни к чему хорошему это не приводит, когда люди начинают сравнивать виды спорта и городские дотации. Понятно, что каждый из нас любит какой-то вид спорта, а другой не любит. Но ведь каждый человек, у которого есть симпатии к какому-либо спорту, может писать статьи, прикладывать усилий, чтобы популяризировать его.
Как болеют в Нарве
– Культура боления на примере NARVA PSK много чему научила наше местное сообщество: надо не бояться поддерживать тот вид спорта, который тебе по душе. Потому что на матче мы имели Ледовый холл, забитый людьми, искренне переживающими за наших ребят, может быть, там были и те, кто далек от хоккея, но кто пришел поддержать.
Слишком многое в этой ситуации упирается в деньги. Участие команды в Кубке обходится недешево: спортсмены не могут выступать в старой форме, со старыми клюшками. Им выделили средства, а это сразу же вызвало массу вопросов у горожан. Почему им, а почему не другим спортсменам? Мне кажется, важно объяснять, почему поддержка команды – это много денег. А еще упирается в то, что если про хоккей пишут много, то другие виды спорта не популяризируются достаточно. Болельщики и спортсмены не продвигают свой любимый спорт. А если рассказывать больше, то и поддержать команду придет еще больше человек, не будет вопросов, почему им выделили деньги.
Еще важна ответственность политиков, они своей риторикой провоцируют людей на проявление словесной агрессии. А нужно не провоцировать на сравнения, а объяснять, почему и кому выделяются определенные средства. Межконтинентальный кубок – это имидж города. Получается, развивая хоккей, мы формируем лучший имидж Нарвы. Я уверена, что наша команда сделала максимум возможного при том финансировании, которое у нее есть.
Говорят, что можно было бы усилить команду легионерами из других клубов, но наши ребята справляются. Есть спортивные команды в Ида-Вирумаа, которые имеют деньги на покупку легионеров из сильных спортивных клубов, но это не помогает им одерживать победы. Наши хоккеисты могут одерживать победы и без помощи заграничных спортсменов. В команде играют мужчины разных поколений и все мотивированы – это важно. У них сейчас прекрасный тренер, который их еще больше мотивирует. И, кстати, на фоне успехов команды, я повела в эту спортивную школу своего сына. Я вижу, какое огромное количество детей сейчас приходит на лед. Это дорогого стоит для города.
Еще нельзя делать вид, что нет разговоров о справедливости в том, что кто-то бесплатно приходит на матчи и сидит в вип-зоне. Все политики знают про это, болельщики пишут в соцсетях. Все, кто покупает билеты на матчи, они поддерживают так команду и школу. Но находятся люди, руководство города я тут не беру во внимание, есть много других, кто без оплаты приходит и смотрит матч. Такое разделение между людьми – это нехорошо. Никого не обвиняю, каждый делает свой выбор. Но эти разговоры в городе есть, и они негативно влияют на климат боления в Нарве. Даже если у меня будет приглашение, я всегда куплю билет, потому что я знаю, что эти деньги пойдут в поддержку городского бюджета, спортивной школы и так далее. Раньше люди также бурно обсуждали, когда кто-то накидывает одеяла на трибуны, занимая места. Это было, когда шла борьба за Чемпионство. Сейчас сотрудники спортзала приняла меры. К счастью, на матче Кубка я этого уже не видела.
О том, как „Паэмурру“ вернул большой хоккей в Нарву, но пропустил 5 шайб от чемпиона Испании, читайте подробно в репортаже спортивного корреспондента RusDelfi.
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