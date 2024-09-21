Хоккей
21.09.2024, 11:25

„Паэмурру“ вернул большой хоккей в Нарву, но пропустил 5 шайб от чемпиона Испании. „Верим, что главные победы у них впереди“

 
Репортаж RusDelfi
Нарвская команда „Паэмурру“ уступила 14-кратному чемпиону Испании, клубу „Хака“, в напряжённом матче первого раунда Континентального кубка
Нарвская команда „Паэмурру“ уступила 14-кратному чемпиону Испании, клубу „Хака“, в напряжённом матче первого раунда Континентального кубка
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

В пятницу нарвская команда „Паэмурру“ в первом раунде Континентального кубка уступила испанскому клубу „Хака“ со счетом 1:5. Корреспондент RusDelfi посетил матч и погрузился в яркую хоккейную атмосферу.

В прошлом сезоне нарвский „Паэмурру“ впервые с 2016/2017 годов завоевал звание чемпиона Эстонии, вновь получив право представлять страну в Континентальном кубке. К радости местных любителей хоккея, было решено провести матчи одной из групп первого раунда турнира в Нарве.

В первом матче хозяева встретились с самым серьёзным соперником — испанским клубом „Хака“, который является 14-кратным чемпионом своей страны. Большая часть игроков команды также представляет национальную сборную Испании, которую команда Эстонии с трудом обыграла на чемпионате мира весной.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии