„Паэмурру“ вернул большой хоккей в Нарву, но пропустил 5 шайб от чемпиона Испании. „Верим, что главные победы у них впереди“

В прошлом сезоне нарвский „Паэмурру“ впервые с 2016/2017 годов завоевал звание чемпиона Эстонии, вновь получив право представлять страну в Континентальном кубке. К радости местных любителей хоккея, было решено провести матчи одной из групп первого раунда турнира в Нарве.