21.09.2024, 11:25
„Паэмурру“ вернул большой хоккей в Нарву, но пропустил 5 шайб от чемпиона Испании. „Верим, что главные победы у них впереди“
Репортаж RusDelfi
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу нарвская команда „Паэмурру“ в первом раунде Континентального кубка уступила испанскому клубу „Хака“ со счетом 1:5. Корреспондент RusDelfi посетил матч и погрузился в яркую хоккейную атмосферу.
В прошлом сезоне нарвский „Паэмурру“ впервые с 2016/2017 годов завоевал звание чемпиона Эстонии, вновь получив право представлять страну в Континентальном кубке. К радости местных любителей хоккея, было решено провести матчи одной из групп первого раунда турнира в Нарве.
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