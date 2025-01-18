18.01.2025, 13:10
Тренер сборной Эстонии по хоккею подвел итоги МЧМ: матч с Польшей забрал много сил и эмоций, но мы боролись за медали
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В пятницу в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ завершился чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд первого дивизиона (группа B). В матче за третье место сборная Эстонии уступила Италии со счетом 3:4 (2:1; 1:1; 0:2). Один из тренеров сборной Сергей Новиков отметил, что команда показала достойное выступление.
В матче за третье место молодежного чемпионата мира (группа B) Италия обыграла Эстонию 4:3. В первом периоде эстонцы повели 2:1 благодаря шайбам Давида Тимофеева и Роланда Лухта. Во втором периоде Габриель Ниц сравнял счет, но Артем Абельянров вновь вывел Эстонию вперед (3:2).
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