Тренер сборной Эстонии по хоккею подвел итоги МЧМ: матч с Польшей забрал много сил и эмоций, но мы боролись за медали

В пятницу в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ завершился чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд первого дивизиона (группа B). В матче за третье место сборная Эстонии уступила Италии со счетом 3:4 (2:1; 1:1; 0:2). Один из тренеров сборной Сергей Новиков отметил, что команда показала достойное выступление.