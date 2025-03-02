Тарифы, введенные США в отношении Европы, могут оказать разрушительное влияние на Германию, а затем и на Эстонию(12)
Сейчас неизвестно, какие точно тарифы США введет на европейские товары. Дональд Трамп сказал, что скоро их обнародует. „В целом говоря, это будет 25%, это будет на автомобили и всё другое“, - сказал он Би-би-си. Европейский союз заявил, что если тарифы будут введены, то они не останутся без ответа. Так неужели мы стоим на пороге тарифной войны со страной, обладающей крупнейшей экономикой мира? - задается вопросом издание Äripäev.
Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла не столь пессимистичен. „Чисто в экономическом смысле в ответных таможенных пошлинах смысла нет, потому они делают американские товары более дорогими для европейцев и снижают благосостояние. В то же время с политической точки зрения надо что-то делать, и в этом смысле следует ожидать ответных мер Европы. Можно предположить, что на повестке стоит и предоставление американским цифровым гигантом большей свободы рук в Европе“, - пояснил он.