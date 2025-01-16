ВИДЕО | МЧМ по хоккею: сборная Эстонии совершила камбэк в матче с Польшей, забросив победную шайбу за 0,4 секунды до сирены

Как и в матче с Южной Кореей, сборная Эстонии начала встречу с Польшей активно, сразу же создав несколько моментов у ворот соперника. Однако к середине первого периода игра выровнялась, и польская команда начала отвечать опасными контратаками. Несмотря на территориальное преимущество и восемь бросков по воротам, эстонцы не смогли создать действительно острых моментов, даже когда соперник дважды оставался в меньшинстве.

Второй период начался в равной борьбе, и обе команды поочередно создавали опасные моменты. На 6-й минуте поляки могли открыть счет, но вратарь сборной Эстонии Георг Владимиров блестяще спас команду, отразив выход один на один.

К середине периода инициативу перехватили поляки. После силового приема на льду возникла стычка, завершившаяся двухминутным удалением Артема Абельянова. Спустя минуту эстонцы потеряли еще одного игрока — на скамейку штрафников отправился Никлас Силдре. Оставшись в меньшинстве, эстонская команда некоторое время успешно оборонялась, но на 12-й минуте Максимилиан Давид реализовал численное преимущество, выведя Польшу вперед.

Концовка второго периода также сложилась для эстонцев непросто. После пропущенной шайбы они дважды оставались в меньшинстве и в основном сосредоточились на защите своих ворот. Несмотря на это, эстонцы нанесли 11 бросков по воротам во втором периоде, тогда как поляки ответили лишь пятью.

Третий период сборная Эстонии начала с агрессивного натиска, но сравнять счет сразу не удалось. Они продолжали атаковать, однако на 11-й минуте польская команда удвоила преимущество благодаря точному броску Тимотеуша Петражицкого, сделав счет 2:0 в пользу Польши.

Сценарий для фильма

Кульминация матча наступила за пять минут до финальной сирены. На 16-й минуте Артем Орлов сократил разрыв до минимального, вернув интригу в игру.