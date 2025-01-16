ВИДЕО | МЧМ по хоккею: сборная Эстонии совершила камбэк в матче с Польшей, забросив победную шайбу за 0,4 секунды до сирены(2)
В таллиннском ледовом холле „Тондираба“ близится к завершению чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд первого дивизиона (группа В). В четвёртом туре сборная Эстонии обыграла команду Польши со счетом 3:2 (0:0; 0:1; 3:1).
Как и в матче с Южной Кореей, сборная Эстонии начала встречу с Польшей активно, сразу же создав несколько моментов у ворот соперника. Однако к середине первого периода игра выровнялась, и польская команда начала отвечать опасными контратаками. Несмотря на территориальное преимущество и восемь бросков по воротам, эстонцы не смогли создать действительно острых моментов, даже когда соперник дважды оставался в меньшинстве.
Второй период начался в равной борьбе, и обе команды поочередно создавали опасные моменты. На 6-й минуте поляки могли открыть счет, но вратарь сборной Эстонии Георг Владимиров блестяще спас команду, отразив выход один на один.
К середине периода инициативу перехватили поляки. После силового приема на льду возникла стычка, завершившаяся двухминутным удалением Артема Абельянова. Спустя минуту эстонцы потеряли еще одного игрока — на скамейку штрафников отправился Никлас Силдре. Оставшись в меньшинстве, эстонская команда некоторое время успешно оборонялась, но на 12-й минуте Максимилиан Давид реализовал численное преимущество, выведя Польшу вперед.
Концовка второго периода также сложилась для эстонцев непросто. После пропущенной шайбы они дважды оставались в меньшинстве и в основном сосредоточились на защите своих ворот. Несмотря на это, эстонцы нанесли 11 бросков по воротам во втором периоде, тогда как поляки ответили лишь пятью.
Третий период сборная Эстонии начала с агрессивного натиска, но сравнять счет сразу не удалось. Они продолжали атаковать, однако на 11-й минуте польская команда удвоила преимущество благодаря точному броску Тимотеуша Петражицкого, сделав счет 2:0 в пользу Польши.
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Кульминация матча наступила за пять минут до финальной сирены. На 16-й минуте Артем Орлов сократил разрыв до минимального, вернув интригу в игру.
За две минуты до конца встречи польская команда осталась в меньшинстве, и эстонцы тут же воспользовались своим шансом: Демид Морозов забил важнейший гол и за минуту до окончания основного времени сравнял счет. Овертайм казался неизбежным, но за 0,4 секунды до финальной сирены Давид Тимофеев принес своей команде победу.
Сборная Эстонии, отыгравшись с 0:2, вышла на решающий матч за третье место против Италии.
В пятницу, 17 января, сборная Эстонии проведет заключительный матч турнира против команды Италии. Начало игры — в 19:30.
Турнирная таблица:
До матча:
С 11 по 17 января шесть команд — Эстония, Украина, Италия, Польша, Япония и Южная Корея — соревнуются за единственную путёвку в Дивизион IA, второй по значимости уровень. Команда, занявшая последнее место, вылетит в Дивизион IIA.
В третьем туре сборная Эстонии U20 одержала первую победу на чемпионате, обыграв Южную Корею со счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1).
Эстонцы активно начали матч: на 9-й минуте Давид Тимофеев открыл счёт, а через три минуты Роланд Лухт удвоил преимущество. Южнокорейцы ответили голом Ву-Хён Квона на 17-й минуте. Во втором периоде Макс Вялья и Максим Бурков довели счёт до 4:1. В третьем периоде Чэ Су Мин сократил разрыв, но Артем Орлов и Давид Тимофеев закрепили победу Эстонии, установив итоговый счёт.
В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Эстонии потерпела поражение от Украины (1:8). Эстонцы начали активно, но быстро уступили 0:2, а к концу второго периода счёт стал 5:0. В третьем периоде украинцы увеличили отрыв, и лишь в концовке Артем Орлов забросил шайбу для Эстонии.
Во втором матче Эстония проиграла Японии (3:7). Эстонцы открыли счёт на второй минуте, но японцы быстро вышли вперёд. Травма вратаря Эстонии усугубила ситуацию, и, несмотря на попытки сократить отставание, Япония победила, забросив в пустые ворота в конце.
Сегодня сборная Эстонии встретится с Польшей, занимающей последнее место в группе с одним очком. Эстония находится на четвёртой позиции с тремя очками. Победа обеспечит эстонской команде 6 очков и сохранение места в дивизионе, но в случае поражения судьба команды решится в последнем туре.
У поляков результаты пока неудачные: поражения от Италии (4:7) и Украины (0:3), а также ничья с Японией (6:6), завершившаяся поражением в овертайме.
Сборные Эстонии и Польши встречались шесть раз: наши хоккеисты одержали две победы, дважды уступили в овертайме и дважды проиграли в основное время. На прошлом чемпионате мира Эстония обыграла Польшу со счётом 3:0, что помогло занять итоговое четвёртое место.
Календарь игр сборной Эстонии:
11 января
12 января
14 января
16 января
Эстония – Польша. Начало в 19:30
17 января
Италия– Эстония. Старт в 19:30