ФОТО | МЧМ по хоккею: сборная Эстонии крупно проиграла Японии и лишилась вратаря, которого увезли на носилках

Эстонские хоккеисты активно начали первый период, и уже на второй минуте Максим Бурков открыл счет, выведя хозяев турнира вперед. Однако уже через минуту японец Сузуки Фудзи сравнял счет. В середине первого периода японская сборная вышла вперед благодаря точному броску Окубо Кайто.

На пятой минуте второго периода японская команда увеличила свое преимущество, когда Окубо Кайто забросил свою вторую шайбу. В ответ Максим Барков в середине второго периода сократил отставание эстонской сборной, забив гол, но радость хозяев была недолгой. Уже через несколько секунд Сасаки Казумо снова увеличил преимущество японской команды.

За семь минут до конца второго периода вратарь эстонской сборной Кристофер Рембетти получил серьезную травму руки и покинул площадку на носилках. Его заменил Георг Владимиров.

Не успел новый вратарь занять место в воротах, как японская сборная вновь забросила шайбу. Кокува Дзюнья воспользовался моментом и увеличил преимущество своей команды.

На второй минуте третьего периода Усио Тайсэцу забросил шестую шайбу в ворота сборной Эстонии. Однако через две минуты эстонцы ответили голом Макса Вялья, сократив отставание. За пять минут до конца игры, после того как эстонцы сняли вратаря, Сасаки Казумо забросил шайбу в пустые ворота, установив окончательный результат.

14 января сборная Эстонии встретится с командой Южной Кореи. Матч начнется в 19:30.

Турнирная таблица:

В первом матче турнира молодежная сборная Эстонии, составленная из игроков не старше 20 лет, потерпела разгромное поражение от сверстников из Украины. Украинская команда доминировала на протяжении всей игры и одержала крупную победу со счетом 8:1. Гол престижа для эстонцев за две минуты до конца игры забил 16-летний Артем Орлов.