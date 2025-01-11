ПОДКАСТ | Восходящие звезды эстонского хоккея рассказали о поездке к Северному полюсу и общении в сборной на трёх языках

В субботу, 11 января, в Таллинне стартует чемпионат мира по хоккею среди игроков до 20 лет в группе B первого дивизиона. В турнире примут участие команды Эстонии, Украины, Польши, Италии, Южной Кореи и Японии.

В течение недели, с 11 по 17 января, эти сборные будут бороться за единственную путевку во второй по значимости дивизион — группу А первого дивизиона. Команда, занявшая последнее место, опустится во второй дивизион группы А.

Расписание турнира можно найти ЗДЕСЬ.

„Установка тренеров была дана — как минимум завоевать медали. Поэтому мы будем стараться подниматься на дивизион выше. По прошествию двух тренировочных игр, можно смело сказать, что нет ничего невозможного и мы всего можем достичь“, — отметил в подкасте Артём Абельянов, нападающий молодежной сборной Эстонии, выступающий за финский клуб „СайПа“.

В первом матче чемпионата, который состоится 11 января в 16:00, молодежная сборная Эстонии встретится с командой Украины. Однако остается вопрос: станет ли именно украинская сборная главным соперником для нашей команды на предстоящем турнире?

„Я думаю, что у нас главных соперников нет. Я считаю, что победить возможно всех. Самое главное — настраиваться на победу, потому что если идти на турнир с мыслью: ’Мы все равно первое место не займем’, то смысла начинать турнир нет. Я уверен, что команда отдаст все, что возможно, и добьется того, что получится“, — подчеркнул Артем Абельянов.

„Команда находит пути к совершенной игре и замечает мелкие детали и нюансы, которые можно исправить, и каждый день мы работаем над этим“, — добавил Артем Маслёнов, игрок шведского клуба „Нючёпинг“.

По словам Артема Маслёнова, финский хоккей заметно отличается от шведского. Поэтому, приезжая играть за сборную Эстонии под руководством финского тренера Симо Лууккайнена, ему приходится немного перестраиваться.