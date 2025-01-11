ПОДКАСТ | Восходящие звезды эстонского хоккея рассказали о поездке к Северному полюсу и общении в сборной на трёх языках
С 11 по 17 января в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ пройдет чемпионат мира по хоккею среди юниоров (до 20 лет) в группе B первого дивизиона. В рамках спортивного подкаста RusDelfi нападающие Артем Маслёнов и Артем Абельянов поделились ожиданиями от турнира и опытом игры за границей. Слушайте наш подкаст.
В субботу, 11 января, в Таллинне стартует чемпионат мира по хоккею среди игроков до 20 лет в группе B первого дивизиона. В турнире примут участие команды Эстонии, Украины, Польши, Италии, Южной Кореи и Японии.
В течение недели, с 11 по 17 января, эти сборные будут бороться за единственную путевку во второй по значимости дивизион — группу А первого дивизиона. Команда, занявшая последнее место, опустится во второй дивизион группы А.
Расписание турнира можно найти ЗДЕСЬ.
„Установка тренеров была дана — как минимум завоевать медали. Поэтому мы будем стараться подниматься на дивизион выше. По прошествию двух тренировочных игр, можно смело сказать, что нет ничего невозможного и мы всего можем достичь“, — отметил в подкасте Артём Абельянов, нападающий молодежной сборной Эстонии, выступающий за финский клуб „СайПа“.
В первом матче чемпионата, который состоится 11 января в 16:00, молодежная сборная Эстонии встретится с командой Украины. Однако остается вопрос: станет ли именно украинская сборная главным соперником для нашей команды на предстоящем турнире?
„Я думаю, что у нас главных соперников нет. Я считаю, что победить возможно всех. Самое главное — настраиваться на победу, потому что если идти на турнир с мыслью: ’Мы все равно первое место не займем’, то смысла начинать турнир нет. Я уверен, что команда отдаст все, что возможно, и добьется того, что получится“, — подчеркнул Артем Абельянов.
„Команда находит пути к совершенной игре и замечает мелкие детали и нюансы, которые можно исправить, и каждый день мы работаем над этим“, — добавил Артем Маслёнов, игрок шведского клуба „Нючёпинг“.
По словам Артема Маслёнова, финский хоккей заметно отличается от шведского. Поэтому, приезжая играть за сборную Эстонии под руководством финского тренера Симо Лууккайнена, ему приходится немного перестраиваться.
„Финны играют в более консервативный хоккей, а шведы — в более открытый, но рисковый. Для финнов важно надежно сыграть в защите, а для шведов — лучше проявить себя в нападении. У нас был тренер в сборной до 18 лет, который говорил: ’Нападение выигрывает игры, а защита выигрывает чемпионаты’. Я с ним полностью согласен“, — отметил Артем Маслёнов.
Артем Абельянов в юном возрасте уехал в Финляндию и отметил, что переезд дался ему нелегко, несмотря на небольшое расстояние. Он также поделился впечатлениями о поездке команды на игру на Северный полюс, которая заняла 11-12 часов в пути на автобусе.
„У нас была игра на Северном полюсе, в городе Рованиеми, а дорога от Лаппеэнранты составила 11-12 часов на автобусе. Наш тренер решил, что проедем 8 часов и посередине пути сделаем остановку, чтобы раскатиться. Тренер решил, что надо всем на лед выскочить и покататься. Мы остановились в какой-то милой деревушке, и холл там представлял собой коробку в коробке. Как только мы вышли на лед, вся деревня собралась посмотреть на нас, хотя мы не какие-то суперзвезды. Все равно было клево приехать туда, просто потренироваться и чтобы на вас пришли посмотреть местные ребята. Видимо, их как-то оповестили об этом. В итоге все собрались, чтобы посмотреть, как мы тренируемся. В Финляндии вообще если есть какой-то пустырь, там обязательно будет каток“, — рассказал Артем Абельянов.
Билеты на игры можно купить в Piletitasku.
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