Сборная Эстонии одержала первую победу на молодежном ЧМ по хоккею, разгромив Южную Корею

Эстонские хоккеисты активно начали первый период, создав несколько опасных моментов у ворот соперника с первых минут игры. Счет был открыт на 9-й минуте: Давид Тимофеев, получив точный пас от Егора Проскурина, хладнокровно вышел один на один с вратарем и безупречно реализовал момент. В отличие от прошлой игры с Японией, где после заброшенной шайбы наши игроки быстро пропускали, на этот раз команда уверенно действовала в обороне. Уже через три минуты Роланд Лухт увеличил преимущество хозяев турнира, удвоив счет.

Однако концовка первого периода прошла под диктовку южнокорейской команды. Соперники организовали серию опасных атак, но уверенная игра вратаря Георга Владимирова позволяла эстонцам сохранять свои ворота в неприкосновенности. На 17-й минуте Ву-Хён Квон все же сумел пробить оборону и сократить разрыв в счете, оживив интригу в матче.

Второй период продолжался в том же ключе: эстонские хоккеисты уверенно контролировали игру, большую часть времени владея шайбой, но им долго не удавалось увеличить разрыв в счете. Южнокорейские хоккеисты время от времени выбегали в контратаки, но безуспешно. Лишь в середине периода Макс Вялья, получив точный пас от Никиты Антонова, сумел реализовать свой момент и удвоить преимущество эстонской сборной. Поймав кураж, хозяева турнира не стали останавливаться на достигнутом и уже через три минуты Максим Бурков довел счет до более комфортного и крупного.

Третий период начался в более равной борьбе. На 7-й минуте Чэ Су Мин сократил разрыв до двух шайб, но уже спустя 30 секунд Артем Орлов восстановил преимущество, забив в большинстве и сделав счет 5:2 в пользу эстонской сборной. На 12-й минуте Давид Тимофеев выскочил один на один с вратарем сборной Южной Кореи и уверенно переиграл его, увеличив преимущество эстонской команды до четырёх шайб и установив окончательный счёт в матче.

Наш голкипер Георгий Владимиров отразил 26 бросков, в то время как количество бросков по нашим воротам составило 28 против 27 в пользу Южной Кореи.