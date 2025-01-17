Сборная Эстонии уступила Италии в драматичном матче за третье место на МЧМ по хоккею

За четыре минуты до финальной сирены арбитр назначил буллит в ворота сборной Эстонии, но Георг Владимиров вновь проявил свою исключительную реакцию, отразив решающий бросок и оставив команду в игре.

Третья четверть началась с обмена бросками: итальянцы решительно стремились сравнять счёт, но их попытки долго оставались безрезультатными. С середины периода игра выровнялась, и команды начали отвечать друг другу острыми атаками, поддерживая высокий темп матча. На 12-й минуте итальянцам удалось сравнять счёт благодаря точному броску Элиса Фаустера. А через две минуты Деннис Перинно точным ударом вывел Италию вперёд, изменив ход игры.

Второй период начался в более спокойном и выверенном ритме с обеих сторон. Однако уже на второй минуте Габриель Ниц дальним броском восстановил равновесие на табло. В ответ эстонские хоккеисты не заставили себя долго ждать: в середине периода Артем Абельянров вновь вывел свою команду вперёд, восстановив её преимущество.

В середине первого периода итальянцы получили шанс сократить разрыв, выйдя один на один с вратарём, однако Георг Владимиров вновь оказался на высоте. За пять минут до конца периода Алекс Курти точным броском всё же сократил отставание до минимального.

Пропущенная шайба лишь подстегнула итальянцев, и они создали несколько опасных моментов у наших ворот. Но блестящая игра голкипера Георга Владимирова позволила сохранить преимущество. На 8-й минуте Роланд Лухт эффектным броском удвоил счёт, подарив эстонской команде комфортный задел.

Итальянцы с первых минут вышли на лёд с агрессивным настроем, ясно дав понять, что лёгкой прогулки в матче за третье место не будет. Однако уже на третьей минуте они допустили удаление, которое эстонская сборная безупречно реализовала. Давид Тимофеев точным броском замкнул прострел Никиты Антонова, открыв счёт в матче.

За две минуты до конца матча итальянцы остались в меньшинстве, и хотя эстонцы сняли вратаря, чтобы использовать численное преимущество, им не удалось сравнять счёт. Италия одержала победу в матче за третье место со счётом 4:3.

Турнирная таблица:

До матча:

На молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Эстонии начала с поражений от Украины (1:8) и Японии (3:7). В третьем туре эстонцы одержали победу над Южной Кореей со счетом 6:2, благодаря точным броскам Тимофеева (две шайбы), Лухта, Вялья, Буркова и Орлова.

В четвертом туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Эстонии одержала волевую победу над Польшей со счетом 3:2. Пропустив две шайбы, эстонцы ответили точными бросками Орлова и Морозова, а решающий гол за 0,4 секунды до сирены забил Тимофеев. Эта победа принесла Эстонии 6 очков и шанс побороться за бронзовые медали в матче с Италией.

Как провела турнир Италия?

Итальянская сборная начала турнир с уверенной победы над Польшей (7:4), затем одержала победу над Южной Кореей (3:1). В третьем туре итальянцы сражались с Украиной, уступая 2:5, но сумели сократить разрыв до одного гола (5:6), хотя сравнять счет им не удалось. В четвертом туре они также проявили стойкость в поединке с Японией, но в итоге потерпели поражение со счетом 4:7.

Личные встречи

Перед нынешним чемпионатом мира эстонские хоккеисты провели товарищеский матч с Италией, который стал результативным. Эстонцы одержали победу со счетом 6:5. Голы за команду забили Давид Тимофеев (2), Александр Кудевита, Никита Антонов, Артем Орлов и Даниэль Мяттик.

Последняя встреча сборных Эстонии и Италии на молодежном чемпионате мира закончилась победой итальянцев со счетом 5:1. На том турнире Италия заняла третье место, опередив Эстонию всего на одно очко.

До этого команды встречались дважды на МЧМ: в 2022 году эстонцы выиграли 2:1, а в 2019 году — 5:4.

Борьба за медали