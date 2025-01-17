Эстония одержала мощную победу над Польшей. Автор победной шайбы: „нас завел вратарь, мы хотели совершить чудо“

Сборная Эстонии в матче против Польши на чемпионате мира по хоккею (группа B) одержала волевую победу со счётом 3:2. Наша команда начала игру активно, но к середине первого периода поляки выровняли ситуацию. Во втором периоде Эстония пропустила гол в меньшинстве, а в третьем — еще одну шайбу, и счет стал 0:2. Однако Артем Орлов и Демид Морозов сравняли счёт в концовке. За 0,4 секунды до сирены Давид Тимофеев забросил решающую шайбу, завершив матч драматичной победой.