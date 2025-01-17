Хоккей
17.01.2025, 10:15

Эстония одержала мощную победу над Польшей. Автор победной шайбы: „нас завел вратарь, мы хотели совершить чудо“

 
Сборная Эстонии совершила камбэк в матче с Польшей, забросив победную шайбу за 0,4 секунды до сирены
Сборная Эстонии совершила камбэк в матче с Польшей, забросив победную шайбу за 0,4 секунды до сирены
ФОТО: Brit Maria Tael | Eesti Hoki

В четверг, 16 января, в матче четвёртого тура чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд первого дивизиона (группа B) сборная Эстонии одержала драматичную победу над командой Польши со счётом 3:2 (0:0; 0:1; 3:1). Решающую шайбу, заброшенную за 0,4 секунды до финальной сирены, записал на свой счёт Давид Тимофеев. По его словам, команда приложила все усилия, чтобы совершить это чудо.

Сборная Эстонии в матче против Польши на чемпионате мира по хоккею (группа B) одержала волевую победу со счётом 3:2. Наша команда начала игру активно, но к середине первого периода поляки выровняли ситуацию. Во втором периоде Эстония пропустила гол в меньшинстве, а в третьем — еще одну шайбу, и счет стал 0:2. Однако Артем Орлов и Демид Морозов сравняли счёт в концовке. За 0,4 секунды до сирены Давид Тимофеев забросил решающую шайбу, завершив матч драматичной победой.

По словам Давида Тимофеева, одного из героев игры, команде было непросто после второй пропущенной шайбы в середине третьего периода:

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии