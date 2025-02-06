Скандал в эстонском хоккее: нарвская команда в знак протеста покинула площадку, а теперь будет играть при пустых трибунах

Правление Эстонской федерации хоккея приняло решение, основываясь на отчете о матче Нарва PSK – HC Panter/Tornaado, который состоялся 1 февраля, в котором говорится, что зрители в Нарвском ледовом холле вели себя грубо, оскорбляли судей и наносили ущерб репутации хоккея, сообщает Эстонская федерация хоккея.

Матч Эстонской хоккейной лиги между Нарва PSK и HC Panter/Tornaado закончился техническим поражением хозяев со счетом 0:5. Гостевой команде и судьям после игры было предложено покинуть арену через служебный выход в целях безопасности.

По решению правления Эстонской хоккейной лиги, оставшиеся два матча Нарва PSK в текущем основном сезоне, которые состоятся 22 февраля и 2 марта, пройдут без зрителей.

Если Нарва PSK пройдет в плей-офф, у клуба будет возможность проводить домашние матчи при зрителях. Для этого клуб должен внести депозит в размере 3900 евро на счет Эстонской хоккейной федерации. Депозит будет возвращен клубу по окончании сезона, если не будет инцидентов с участием зрителей. В случае если инциденты с публикой будут иметь место, клубу предстоит завершить сезон без зрителей, и депозит не будет возвращен.

Что произошло?

Директор нарвской спортивной школы „Паэмурру“ Леонид Гулов так прокомментировал ситуацию на запрос от Rus.Delfi: „В субботу, 1 февраля, игра между Narva PSK и HC Panter завершилась в середине второго периода: нарвская команда покинула лед в знак протеста против действий хоккейного судьи Тойво Тилку после двойного удаления игроков команды NPSK.

На вбрасывании судья посчитал , что нарушение капитана нашей команды было настолько серьёзным, что это заслуживает удаления до конца игры и последующего матч-штрафа. Тренер команды NPSK был категорически не согласен с этим, принял сложное решение и увел команду в раздевалку“.