Скандал в эстонском хоккее: нарвская команда в знак протеста покинула площадку, а теперь будет играть при пустых трибунах
По решению правления Эстонской федерации хоккея клубу Нарва PSK предстоит провести оставшиеся два матча основного сезона Эстонской хоккейной лиги в Нарве без зрителей. При квалификации в плей-офф у клуба будет возможность сыграть при поддержке домашних болельщиков при условии, что будет внесен депозит и не будет инцидентов, связанных с публикой.
Правление Эстонской федерации хоккея приняло решение, основываясь на отчете о матче Нарва PSK – HC Panter/Tornaado, который состоялся 1 февраля, в котором говорится, что зрители в Нарвском ледовом холле вели себя грубо, оскорбляли судей и наносили ущерб репутации хоккея, сообщает Эстонская федерация хоккея.
Матч Эстонской хоккейной лиги между Нарва PSK и HC Panter/Tornaado закончился техническим поражением хозяев со счетом 0:5. Гостевой команде и судьям после игры было предложено покинуть арену через служебный выход в целях безопасности.
По решению правления Эстонской хоккейной лиги, оставшиеся два матча Нарва PSK в текущем основном сезоне, которые состоятся 22 февраля и 2 марта, пройдут без зрителей.
Если Нарва PSK пройдет в плей-офф, у клуба будет возможность проводить домашние матчи при зрителях. Для этого клуб должен внести депозит в размере 3900 евро на счет Эстонской хоккейной федерации. Депозит будет возвращен клубу по окончании сезона, если не будет инцидентов с участием зрителей. В случае если инциденты с публикой будут иметь место, клубу предстоит завершить сезон без зрителей, и депозит не будет возвращен.
Что произошло?
Директор нарвской спортивной школы „Паэмурру“ Леонид Гулов так прокомментировал ситуацию на запрос от Rus.Delfi: „В субботу, 1 февраля, игра между Narva PSK и HC Panter завершилась в середине второго периода: нарвская команда покинула лед в знак протеста против действий хоккейного судьи Тойво Тилку после двойного удаления игроков команды NPSK.
На вбрасывании судья посчитал , что нарушение капитана нашей команды было настолько серьёзным, что это заслуживает удаления до конца игры и последующего матч-штрафа. Тренер команды NPSK был категорически не согласен с этим, принял сложное решение и увел команду в раздевалку“.
По ходу игры судья Тойво Тилку дважды наказывал нарвскую команду штрафами, которые зрителям показались несправедливыми. Это вызвало негативную реакцию у части болельщиков, позволивших себе оскорбительные выкрики в адрес судьи. В какой-то момент судья решил, что капитан нарвской команды Кирилл Ильин поддерживает оскорбительные выкрики болельщиков и удалил ведущего игрока с поля за неспортивное поведение на 20 минут, что значительно ослабило команду. Сам капитан и находившиеся поблизости очевидцы утверждают, что неспортивного поведения не было. После удаления игрока в знак протеста против несправедливого судейства тренер команды Илья Ильин увел команду с поля – на 34-й минуте матча. В этот момент нарвитяне выигрывали со счетом 5:3, однако из-за преждевременного ухода им было засчитано техническое поражение, пишет Gazeta.ee.
“Нарвская газета“ связалась с Ильей Ильиным и попросила прокомментировать, было ли его решение увести команду эмоциональным или же хорошо обдуманным? „В этом не было эмоций, причиной стало абсолютно незаслуженное удаление одного из лучших игроков. Судья удалил игрока за якобы поддержку болельщиков, но один из линейных судей, находившийся рядом, уже подтвердил – этого не было. Уже не в первый раз этот судья засуживает нашу команду. Мы раньше уже обращались по этому поводу в Эстонскую хоккейную федерацию, но ответа на свое письмо не получили“, – рассказал газете главный тренер Narva PSK. По его словам, сейчас федерация сама запросила у тренера объяснений по поводу ухода команды с поля. „Сейчас мы ждем, какое решение будет принято федерацией“, – пояснил Ильин.
Директор спортшколы „Паэмурру“ Леонид Гулов также сообщил, что нарвская команда обращалась в хоккейный союз еще 07.01.2025 в связи с действиями судьи Тойво Тилку. Но никакого ни ответа, ни решения, ни действий не последовало. Нарвитяне также отправили в Союз письмо по поводу субботней игры и ждали решения дисциплинарной комиссии.
Президент Эстонской федерации хоккея так ответил на запрос Delfi (03.01.2025): „Нарва PSK были недовольны работой судей и покинули площадку. Было несколько решений, которые им не понравились, но в основном это касалось некоторых наказаний, которые судьи вынесли. В той игре произошли и другие инциденты. Они сейчас обсуждаются в дисциплинарной комиссии, и там будет принято решение о том, какие наказания, если таковые будут, будут назначены“.