ВИДЕО | Хоккеист таллиннского клуба „Пантер“ забил лакросс-гол в ворота латвийского клуба

В минувшие выходные таллиннский хоккейный клуб „Пантер“ провел два домашних матча в Хааберсти против лидера Балтийской лиги, рижского клуба „Мого“. Несмотря на поражения в обоих встречах (0:6 и 2:6), именно игрок „Пантер“ подарил зрителям самый зрелищный момент игр.

В конце третьего периода второго матча 22-летний левый нападающий Никита Федорович, находясь за воротами, эффектно поднял шайбу на крюк и отправил ее в сетку над головой голкипера соперников Хенрийса Анчиса. Этот блестящий гол стал настоящим украшением уикенда, особенно учитывая, что ранее Федорович не отличался результативностью в 22 играх сезона.

В субботнем матче вратари „Пантер“ Виллем-Хенрик Койтмаа отразил 21 бросок, а Арво Конттила — 31. В воскресном поединке финский голкипер Арво Конттила, продемонстрировав впечатляющую форму, отразил целых 60 бросков от соперников.

Таллиннский „Пантер“ ранее дважды уступил рижскому „Мого“ на выезде с крупным счетом — 1:5 и 1:4. Следующие два матча команда проведет дома против литовской „Энергии“ 8 и 9 февраля.

В лиге Optibet участвуют семь команд. Лидером таблицы является рижский „Мого“, защищающий чемпионский титул, с 45 очками. Вторую строчку занимает „Земгале“ (41 очко), а „Пантер“ находится на третьем месте с 35 очками.

В рейтинге лучших бомбардиров лиги Даниил Фурса занимает седьмую позицию (13+13), а Никита Пузаков — девятую (8+18).

Основной этап турнира состоит из шести кругов, в которых каждая команда проведет по 18 матчей дома и на выезде. Турнир завершится в начале марта, после чего четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

Чемпионом Балтийской лиги в сезоне 2023/24 стал рижский „Мого“, а „Пантер“ завершил выступление на стадии четвертьфинала.

Финт, известный как „лакросс-гол“, представляет собой прием, при котором шайба ложится на крюк клюшки, словно мяч в сетке стика в одноименном виде спорта — лакросс. Важно отметить, что в лакроссе можно забивать даже из-за ворот, чего не допускают в хоккее, где такой гол не засчитают. Первым, кто прославился этим финтом в хоккее, стал нападающий университета Мичигана Майк Легг. 24 марта 1996 года в полуфинале против команды миннесотского университета он забросил шайбу таким необычным способом. Комментаторы осознали, что произошло, только через 50 секунд.

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