Депутаты бесплатно проходят в вип-зону Нарвского ледового холла. „Неужели им жаль заплатить 6 евро?“

„На любом мероприятии есть VIP-приглашения или просто приглашения для различных групп людей, которые посещают эти события. Во-вторых, самое главное, что здесь мы не говорим о каком-либо виде группы. Это просто маленькая трибуна, расположенная над скамейкой хоккеистов. Думаю, что депутатов на этой трибуне максимум 5% от общего числа людей, которые там присутствуют.

„Так избегается доступ в подтрибунные помещения, где находятся игроки и судьи“, — ответил Леонид Гулов на вопрос о том, почему депутаты заходят не через главный вход, а через задний выход.

В интервью порталу Gazeta.ee Гулов объяснил ситуацию с „особенными трибунами“, подчеркнув, что спортшкола „Паэмурру“ как организатор матчей обязана обеспечивать безопасность игроков и судей. Из-за агрессивного поведения болельщиков в прошлых играх были получены предупреждения и предписания, что могло привести к штрафам или проведению матчей без зрителей. В ответ на эти проблемы были приняты меры, и последние игры прошли без инцидентов. Для улучшения безопасности доступ на одну из трибун будет ограничен.

Когда корреспондент RusDelfi связался с директором Нарвской спортивной школы „Паэмурру“ Леонидом Гуловым, его ответ был лаконичным. Он сообщил: „Эту тему я уже комментировал в прессе, в том числе на портале DELFI“, прикрепив ссылку на статью, опубликованную в конце апреля.

В нарвской группе „Нарвский п*****. 18+ Без цензуры“ появился анонимный пост, вызвавший волну возмущения. Автор поста пожаловался на то, что местные депутаты бесплатно получают доступ в VIP-зону Нарвского ледового холла. В подтверждение своих слов он приложил видео, где, как утверждается, политики проходят в помещение через задний вход, минуя основной.

Я напомню, что в прошлом году в Нарве, к сожалению, возникли проблемы возле скамейки штрафников, куда плевали на тех, кто занимал эти места, и руководство спортивного комплекса было вынуждено оградить зону над штрафниками. Эта зона непосредственно контактирует с игроками, и поэтому руководство ледового холла, имея свободные места на больших трибунах, ограничивает доступ и делает свою селекцию. На самом деле, я считаю, что эта проблема не стоит даже выеденного яйца. Если посмотреть на людей, которые сидят на этих трибунах, нужно отметить, что они в большинстве активно помогают хоккейному клубу, в том числе через спонсорскую поддержку. Просто это не афишируется“, — сказал Алексей.

„Но опять же, поднимают волну те, кто ангажирован, можно понять и эмоции людей. Например, можно понять их недовольство, когда в конце игрового сезона на финале были полные трибуны, люди заранее занимали места, и, возможно, не всем удалось сесть. Вот, например, мне некомфортно сидеть, я всегда стою на этих трибунах, и когда все трибуны с обеих сторон были битком, тогда руководство спортивного комплекса шло навстречу и запускало людей. То, что люди говорят о том, что заходили с другого входа, опять же связано с конфликтными ситуациями, когда на судей оказывалось агрессивное давление. Сейчас проход закрыт, и проще зайти с обратной стороны и подняться на эти трибуны“, — объяснил Алексей.

Он также отметил, что „это игра на эмоциях людей“, добавив: „Но всегда и везде есть места, которые выделяются пригласительными. Во-вторых, депутатов на трибуне — абсолютное меньшинство, 3-4 депутата из 40 человек, что ничтожно мало. Это может вызвать эмоции у людей, понятно, которые не имеют доступа на эти трибуны, и условно можно поиграть, создать себе позитивный образ борца за справедливость, а соответственно, и спровоцировать“.

Председатель спортивной комиссии при городском собрании города Нарва Екатерина Платонова пояснила ситуацию с ограниченным доступом на трибуну, отметив, что „Леонид многократно объяснял, что это не является полноценной трибуной, а конструкция ледового холла такова, что команды находятся очень близко к болельщикам. Для безопасности игроков, прежде всего, на усмотрение директора туда пропускаются только те люди, за которых он несет ответственность, чтобы избежать инцидентов, как в прошлом сезоне, когда болельщики оскорбляли игроков или кидали в них вещи“.

Она также добавила, что как председателя комиссии ее приглашают на игры не только хоккейных команд, но и других видов спорта, и что „это совершенно нормально“. Екатерина пояснила, что „эта трибуна закрыта только во время игр чемпионата Эстонии, так как существуют специальные регламентирующие правила безопасности“, а на других мероприятиях трибуна открыта. Она также отметила, что на трибуне установлена камера для трансляций, и поэтому зрителей с дудками или громкими возгласами не допускают.

Стоит отметить, что на многих спортивных мероприятиях присутствуют гости, которые не оплачивают билет. Это могут быть представители команд, федераций, спонсоры, а также официальные лица и приглашенные персоны, которые получают доступ к мероприятиям по приглашению организаторов.

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