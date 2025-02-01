ФОТО | В Пыльвамаа в окно смотрел медведь. Судя по всему, это было животное, прославившееся благодаря телешоу

Фотография была сделана сегодня днем возле жилого дома в деревне в уезде Пылвамаа. Снимок уже распространяется среди местных жителей, а один из них поделился им с Delfi. Он предположил, что это тот самый зверь, которого показывали по телевидению.

Речь идет о Мымму, история которого была представлена осенью прошлого года в программе „Reporter“ на Kanal 2. Охотник Вальмер Соодла владеет рыбным хозяйством, куда заглядывала семья медведей в поисках еды. В какой-то момент медведица с детенышами ушла, но один из медвежат остался. Соодла начал его подкармливать, и между ними установилась своеобразная связь. Так медвежонок получил имя Мымму.