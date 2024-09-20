20.09.2024, 14:16
Туристов-охотников зовут в Эстонию поохотиться на медведей. Это стоит 11 000 евро
ФОТО: Shutterstock/Kuvatõmmis TopHunt Travel
В социальных сетях распространяется пост, в котором иностранная компания по охотничьему туризму предлагает всем желающим приехать в Эстонию для охоты на бурых медведей, пишет Maaleht. Цена шестидневного пакета – 10 770 евро.
Охотничий туризм – сфера, которая начала развиваться в Эстонии только в последние десятилетия. Хотя эта отрасль туризма всегда имела негативную окраску, Эстонское общество охотников (EJS) подтверждает, что это не запрещенная деятельность и данный вид нишевого туризма очень популярен в других странах.
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