Туристов-охотников зовут в Эстонию поохотиться на медведей. Это стоит 11 000 евро

Охотничий туризм – сфера, которая начала развиваться в Эстонии только в последние десятилетия. Хотя эта отрасль туризма всегда имела негативную окраску, Эстонское общество охотников (EJS) подтверждает, что это не запрещенная деятельность и данный вид нишевого туризма очень популярен в других странах.