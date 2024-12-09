ВИДЕО | Раненый волк пришел к жилому дому. Местных предупреждают: он может быть непредсказуем!

У волка была повреждена лапа, и он хромал. На видео в свете фар автомобиля виден волк, который с трудом передвигается.
О происшествии также сообщили в Департамент окружающей среды и Спасательный департамент. Местные охотники побывали в деревне Атика, чтобы разобраться в ситуации. „Когда охотник прибыл, волк, хромая, исчез в темноте“, - рассказала Ваарак.
Поскольку раненое дикое животное может вести себя непредсказуемо, местных жителей просят быть осторожными и защитить собак и других домашних животных.
По государственному инфотелефону 1247 можно в любое время суток получить консультацию о том, что делать с раненым или пострадавшим диким животным.
Оказание помощи попавшим в беду, т.е. беспомощным, диким животным на государственном уровне координирует Департамент окружающей среды в сотрудничестве со Спасательным департаментом.
Состояние животного считается беспомощным, если свободно обитающее в природе...
... молодое животное (детёныш) осиротело, и при этом сиротство животного доказано;
Сиротство животного не может быть чьим-то субъективным мнением. Осиротевшим животное можно считать в том случае, если имеются доказательства гибели животного-родителя, или если животное-родитель получил такие повреждения, которые не позволяют ему больше заботиться о своём потомстве.
Многие животные в интересах безопасности оставляют своих детёнышей одних. Если же человек вмешивается в жизнь такого молодого животного, которое в действительности сиротой не является, человек оказывает ему „медвежью“ услугу.
... животное имеет видимые повреждения; При необходимости на лечение направляются в первую очередь охраняемые виды, восстановление жизнеспособности которых вероятно возможно.
... животное попало в ловушку (например, провалилось куда-нибудь, застряло в проволоке или ограде и т.п.) либо оказалось за пределами естественной среды обитания (охваченный паникой крупный дикий зверь в населённом пункте), и возвращение его в естественную среду обитания без посторонней помощи исключено.
На телефон государственной помощи 1247 звоните, если обнаружите:
дикое животное в беспомощном состоянии;
получившего повреждения или погибшего на шоссе крупного дикого зверя (волк, медведь, рысь, кабан, благородный олень, лось, косуля);
погибшее на шоссе (на государственной дороге) другое животное;
получившее повреждения или погибшее в природе животное, относящееся к I или II категории охраны (включая птиц);
получившего повреждения или погибшего в природе крупного хищника (волк, медведь, рысь, серый тюлень).
В местное самоуправление (собственнику дороги) звоните, если обнаружите погибшее животное на местной дороге или улице (в городе, посёлке городского или сельского типа). (Источник: Департамент окружающей среды)