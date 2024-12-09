ВИДЕО | Раненый волк пришел к жилому дому. Местных предупреждают: он может быть непредсказуем!

... молодое животное (детёныш) осиротело, и при этом сиротство животного доказано;

Сиротство животного не может быть чьим-то субъективным мнением. Осиротевшим животное можно считать в том случае, если имеются доказательства гибели животного-родителя, или если животное-родитель получил такие повреждения, которые не позволяют ему больше заботиться о своём потомстве.

Многие животные в интересах безопасности оставляют своих детёнышей одних. Если же человек вмешивается в жизнь такого молодого животного, которое в действительности сиротой не является, человек оказывает ему „медвежью“ услугу.