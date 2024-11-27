Лось, четыре кабана и бобер: как вести себя жителю столицы при встрече с дикими животными?

Присутствие диких животных рядом с человеческими поселениями всегда было довольно обычным явлением, особенно сейчас, когда застройка расширяется, а на месте бывших лесов возникают новые жилые районы. Например, рост численности населения в Виймси привел к увеличению числа лосей в этом районе. Лоси оказались словно в ловушке, так как многие прежние зеленые коридоры теперь застроены. К счастью, для животных еще остаются подходящие места обитания.