Лось, четыре кабана и бобер: как вести себя жителю столицы при встрече с дикими животными?
Таллинн является городом с богатой фауной: здесь обитает около трети всех видов млекопитающих, живущих в Эстонии. Серьезных проблем лесные жители пока не создавали, однако важно знать, что делать, если животное оказалось в беспомощном состоянии или представляет опасность для прохожих, пишет старейшина района Пирита Дорис Раудсепп.
Присутствие диких животных рядом с человеческими поселениями всегда было довольно обычным явлением, особенно сейчас, когда застройка расширяется, а на месте бывших лесов возникают новые жилые районы. Например, рост численности населения в Виймси привел к увеличению числа лосей в этом районе. Лоси оказались словно в ловушке, так как многие прежние зеленые коридоры теперь застроены. К счастью, для животных еще остаются подходящие места обитания.