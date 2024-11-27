Новости Эстонии
27.11.2024, 16:25

Лось, четыре кабана и бобер: как вести себя жителю столицы при встрече с дикими животными?

 
Дорис Раудсепп
Лось возле дороги
Лось возле дороги
ФОТО: Urmas Kärdi | Delfi Meedia

Таллинн является городом с богатой фауной: здесь обитает около трети всех видов млекопитающих, живущих в Эстонии. Серьезных проблем лесные жители пока не создавали, однако важно знать, что делать, если животное оказалось в беспомощном состоянии или представляет опасность для прохожих, пишет старейшина района Пирита Дорис Раудсепп.

Присутствие диких животных рядом с человеческими поселениями всегда было довольно обычным явлением, особенно сейчас, когда застройка расширяется, а на месте бывших лесов возникают новые жилые районы. Например, рост численности населения в Виймси привел к увеличению числа лосей в этом районе. Лоси оказались словно в ловушке, так как многие прежние зеленые коридоры теперь застроены. К счастью, для животных еще остаются подходящие места обитания.

В большинстве случаев животные в городе не создают проблем и стараются держаться подальше от людей – чаще всего достаточно соблюдать осторожность.

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