ЧЕ-2025 | Итальянцы Гиньяр и Фаббри стали трёхкратными чемпионами Европы(6)
С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Суббота - последний соревновательный день. Будут разыграны два комплекта медалей - у танцевальных дуэтов и у мужчин-одиночников. Взрослых танцевальных пар на данный момент в Эстонии нет.
Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержали победу в танцах на льду на чемпионате Европы — 2025. За свои выступления они получили от судей 212,12 балла. Вторыми стали спортсмены из Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо с результатом 206,76. Тройку призёров замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02).
Бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли итоговое девятое место (190,15).
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Танцы на льду. Результаты:
Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 212,12
Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) — 206,76
Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) — 206,02
Юлия Турккила – Маттиас Верслёйс (Финляндия) – 205,69
Юка Орихара (Финляндия) — Юхо Пиринен (Финляндия) — 193,94
До соревнований:
Защищать титул будут двукратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. В этом сезоне итальянцы показывают хороший уровень, несмотря на некоторые ошибки на соревнованиях. Главные конкуренты — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, двукратные серебряные призеры чемпионата. Обе пары получили медали на недавнем Гран-при в Гренобле.
Ещё одна интересная пара - Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Кажется, что дочь и зять заслуженного российского тренера Этери Тутберидзе способны удивить как со знаком минус, так и наоборот — выдать прокаты жизни.
Расписание
Суббота, 1 февраля
13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)
18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)
Воскресенье, 2 февраля
16:00-18:00 — показательные выступления
Где смотреть?
В прямом эфире с комментарием на русском языке соревнования покажет телеканал ETV+.
Программа трансляций
1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)
1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
2 февраля, 16:00 - гала (Маргиев/Малова)