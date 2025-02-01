ЧЕ-2025 | Итальянцы Гиньяр и Фаббри стали трёхкратными чемпионами Европы

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержали победу в танцах на льду на чемпионате Европы — 2025. За свои выступления они получили от судей 212,12 балла. Вторыми стали спортсмены из Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо с результатом 206,76. Тройку призёров замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02).

Бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли итоговое девятое место (190,15).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Танцы на льду. Результаты:

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 212,12 Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) — 206,76 Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) — 206,02 Юлия Турккила – Маттиас Верслёйс (Финляндия) – 205,69 Юка Орихара (Финляндия) — Юхо Пиринен (Финляндия) — 193,94

До соревнований:

Защищать титул будут двукратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. В этом сезоне итальянцы показывают хороший уровень, несмотря на некоторые ошибки на соревнованиях. Главные конкуренты — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, двукратные серебряные призеры чемпионата. Обе пары получили медали на недавнем Гран-при в Гренобле.

Ещё одна интересная пара - Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Кажется, что дочь и зять заслуженного российского тренера Этери Тутберидзе способны удивить как со знаком минус, так и наоборот — выдать прокаты жизни.

Расписание

Суббота, 1 февраля

13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)

18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)

Воскресенье, 2 февраля

16:00-18:00 — показательные выступления

Где смотреть?

В прямом эфире с комментарием на русском языке соревнования покажет телеканал ETV+.

Программа трансляций

1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)

1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)

2 февраля, 16:00 - гала (Маргиев/Малова)

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