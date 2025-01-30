30.01.2025, 17:42
Михаил Селевко по ходу короткой программы поменял прыжки: „Я знал, что смогу справиться и хочу показать максимум в произвольной программе“
ФОТО: | Delfi Meedia
Михаил Селевко набрал 84,85 балла в короткой программе на домашнем чемпионате Европы, сохраняя шансы на высокое место. Однако приземление на первом прыжке оказалось неудачным, что потребовало корректировки программы прямо во время выступления.
„Коленки не дрожали, было приятно видеть такую поддержку — много людей, флагов, все меня подбадривали, и это придавало сил“, — поделился Михаил впечатлениями после выступления.
Уже подписаны?