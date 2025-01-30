ЧЕ-2025 | Короткую программу выиграл француз, братья Селевко в топ-7!

Братья подчеркивают важность домашнего льда и своей аудитории, но каждый плюс всегда несет с собой и минус: „Все эти ожидания... Нет смысла себя обманывать. Мы ведь знаем, что все хотят победы. Ты чувствуешь и видишь эти ожидания почти на каждом шагу. Когда соревнования проходят за границей, этого нет“, — говорит Александр. „Мы не знаем заранее, сможем ли мы превратить родной лёд и поддержку зрителей в своё преимущество или нервы возьмут верх, и в голове промелькнёт мысль: это самое важное соревнование в жизни. Легко сказать, не думай так, но гораздо сложнее избежать этого“, — размышляет Михаил.

Эстонию представляют братья Михаил и Александр Селевко , которые занимают 9-е и 10-е места в рейтинге, основанном на результатах сезона. Братья неоднократно говорили о своей мечте оказаться вдвоём на пьедестале на титульных соревнованиях. Что может быть прекраснее, чем осуществить эту мечту на домашнем чемпионате Европы?

В предпоследней разминке на лед вышел 23-летний Александр Селевко. Вместо тройного акселя прыгнул двойной, со всеми остальными элементами справился. Судьи поставили 84.65 балла, что на 0,2 балла ниже, чем у младшего брата. Саша тоже спокойно проходит в произвольную программу.

Первым из братьев Селевко свою короткую программу показал 22-летний Михаил. Справился с программой на отлично, получил от судей 84.85 балла и спокойно прошел в произвольную программу.

Короткую программу у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 выиграл французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа, который получил от судей 93.12 балла. С малым серебром - грузинский спортсмен, ученик Этери Тутберидзе - Ника Эгадзе (91.94). На третьем месте представитель Польши Владимир Самойлов (85.98)

На чемпионате Европы выяснится, кто из братьев поедет на чемпионат мира в Бостон в конце марта. От этого будут зависеть дальнейшие планы каждого из них: „Есть два варианта: или после чемпионата Европы будет отдых, или работа“, — смеется Саша.

Для братьев Селевко соревнования начнутся сегодня, 30 января. Михаил выйдет на лед в четвертой разминке в 15:47, а Александр - в пятой в 16:59.

Мужское одиночное катание

Главный претендент на победу — двукратный чемпион Европы, француз Адам Сяо Хим Фа. Чтобы восстановиться после травмы и подготовиться к чемпионату, фигурист пропустил финал Гран-при в декабре 2024 года.

Также на хороший результат претендует целый ряд фигуристов, которые уже имеют в копилке медали чемпионата Европы. Это обладатель двух бронз и одного серебра Маттео Риццо, серебряные медалисты Даниэль Грассль из Италии и Александр Селевко из Эстонии, бронзовые призеры Лукас Бричги из Швейцарии и Денис Васильев из Латвии. Большой потенциал и у грузина Ники Эгадзе, ученика Этери Тутберидзе.

Спортивные пары

А в 19:00 на лед с произвольными программами выйдут спортивные пары, чтобы разыграть первый комплект медалей.

Первое место после короткой программы у спортивных пар заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин с результатом 71,59 балла.

Второй результат показали Сара Конти и Николо Маччи из Италии. Судьи оценили их прокат в 68,52 балла. Тройку лучших замкнули Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (65,88).

До соревнований:

Бронзовые призёры чемпионата мира-2024 по парному катанию, Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, считаются фаворитами турнира. Полтора месяца назад они второй раз подряд выиграли финал Гран-при. В техническом контексте и его исполнении они выглядят сильнее своих ближайших соперников. Однако не стоит забывать, что даже у таких стабильных фигуристов, как Хазе и Володин, бывают ошибки, особенно когда на горизонте маячит титул. В прошлом сезоне, который стал для них первым совместным, они сразу же выиграли два этапа Гран-при и финал, но на чемпионате Европы не попали в тройку, хотя после короткой программы занимали второе место. В этом сезоне на этапе в Китае они уступили победу Саре Конти и Никколо Мачии из Италии после падения партнёра на шагах в короткой программе. Тем не менее, за полтора сезона дуэт уже набрал важный опыт. Например, в финале Гран-при в декабре они не совершали элементов на предельной скорости, контролируя свои движения, но всё равно одержали победу.

В Таллинне им предстоит серьёзная конкуренция от пары Сара Конти – Никколо Мачии, которые, хотя и не всегда стабильны в этом сезоне, два года назад стали чемпионами Европы, а также от Анастасии Метелкиной и Луки Берулава. Этот дуэт, представляющий Грузию, лидировал на прошлом чемпионате Европы, но не смог выиграть в произвольной программе. В этом году Анастасия и Лука уже выиграли этап Гран-при в Японии, и, вероятно, извлекли уроки из того, что случилось год назад.

В Эстонии на сегодняшний день нет взрослых спортивных пар.

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