Зимние виды
30.01.2025, 10:28

Детская ошибка судьи: не та кнопка лишила Петрыкину малого золота?

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Нина Петрыкина
Нина Петрыкина
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Нина Петрыкина достигла своего лучшего результата на сегодняшний день в карьере на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025, который проходит в Таллинне, заняв второе место в короткой программе с результатом 68,94 балла, и завоевала малую серебряную медаль.

Малую золотую медаль завоевала представительница Грузии Анастасия Губанова, которая набрала всего на 0,05 балла больше, чем Нина Петрыкина. Оказаться на пьедестале такого турнира - огромное достижение. Нина была счастлива малому серебру.

Однако, если открыть протоколы соревнований, то возникает несколько вопросов.

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