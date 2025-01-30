Детская ошибка судьи: не та кнопка лишила Петрыкину малого золота?

Нина Петрыкина достигла своего лучшего результата на сегодняшний день в карьере на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025, который проходит в Таллинне, заняв второе место в короткой программе с результатом 68,94 балла, и завоевала малую серебряную медаль.