Зимние виды
30.01.2025, 07:59

Тренер Петрыкиной после малой медали: „В произвольной программе соревнования начнутся заново“

 
Светлана Варнавская (тренер), Нина Петрыкина, Алина Бойко (хореограф)
Светлана Варнавская (тренер), Нина Петрыкина, Алина Бойко (хореограф)
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В среду вечером Нина Петрыкина стала первой эстонской фигуристкой, завоевавшей малую серебряную медаль на чемпионате Европы. Причём до первого места ей не хватило всего 0,05 балла.

Год назад на чемпионате Европы в Каунасе Александр Селевко завоевал малую бронзовую медаль как в короткой, так и в произвольной программе, а по сумме двух программ стал серебряным призёром. Теперь Нина Петрыкина заняла второе место в короткой программе и готовится к произвольной, которая состоится в пятницу вечером.

Светлана Варнавская, тренер Нины, отметила, что в среду вечером спортсменке удалось выполнить почти всё, но кое-что ещё осталось недосказанным.

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