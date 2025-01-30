Тренер Петрыкиной после малой медали: „В произвольной программе соревнования начнутся заново“

Год назад на чемпионате Европы в Каунасе Александр Селевко завоевал малую бронзовую медаль как в короткой, так и в произвольной программе, а по сумме двух программ стал серебряным призёром. Теперь Нина Петрыкина заняла второе место в короткой программе и готовится к произвольной, которая состоится в пятницу вечером.