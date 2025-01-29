ЧЕ-2025: Потрясающе! Петрыкина с личным рекордом и малой серебряной медалью!(15)
Сегодня, 29 января, в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию 2025. Соревнования открывали спортивные пары, затем женщины представили свои короткие программы.
Эстонию на соревнованиях представляла Нина Петрыкина. Она блестяще откатала короткую программу, получила от судей 68,94 балла и установила свой личный рекорд! Это промежуточное второе место и малая серебряная медаль!
Первой стала представляющая Грузию Анастасия Губанова (68.99) - она опередила Нину Петрыкину всего на 0.05 балла! Третье место заняла швейцарская спортсменка Кимми Репонд (68,68).
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Таллин, Эстония
Женщины
Короткая программа
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,99
2. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,94
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 68,68
4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 66,80
5. Лара Наки Гутманн (Италия) – 63,79
6. Анна Пеццетта (Италия) – 62,73
7. Лорин Шильд (Франция) – 62,47
8. Юлия Заутер (Румыния) – 61,96
9. Екатерина Куракова (Польша) – 58,70
10. Кристен Спурс (Великобритания) – 57,39
11. Джейд Ховин (Бельгия) – 56,19
12. Линнеа Цедер (Финляндия) – 54,82
13. Мария Сенюк (Израиль) – 53,86
14. Александра Фейгин (Болгария) – 53,32
15. Йозефин Тальегард (Швеция) – 53,04
Произвольную программу женщины покажут в пятницу, 31 января.
До соревнований:
Для того чтобы подняться на подиум на чемпионате Европы, Нине Петрыкиной, вероятно, потребуется показать результат, близкий к её личному рекорду (194,55 балла), установленному на Skate America в 2023 году. Конкуренция за медали среди женщин снизилась после отстранения российских фигуристок. За последние два года бронза на чемпионате Европы завоёвывалась с результатом 192,51 балла (Эспоо) и 202,29 балла (Каунас).
Здоровье Нины Петрыкиной в порядке, и её текущая форма внушает оптимизм. Прошлый сезон оказался непростым: после установления личного рекорда осенью она получила травму ноги, из-за которой пропустила чемпионат Европы в Каунасе и не смогла восстановить форму к чемпионату мира. Однако в этом сезоне таких неудач удалось избежать, что позволяет ей рассчитывать на успешное выступление.
„Состояние хорошее. Больших проблем нет, я здорова и, надеюсь, останусь здоровой. Сейчас все вокруг болеют, но я берегу себя и принимаю витамины. Отправляюсь на соревнования с хорошими эмоциями и намерена наслаждаться поддержкой зрителей“, — сказала Петрыкина на пресс-конференции во вторник.
Петрыкина надеется, что домашняя публика придаст ей дополнительные силы. „Конечно, поддержка домашней публики очень помогает. Помню ощущения 2022 года, когда все аплодировали и поддерживали. С таким же чувством я выйду в среду на короткую программу“, — сказала 20-летняя спортсменка, которая на пресс-конференции ответила на вопрос о давлении более поэтично: „Благодарю жизнь за то, что у меня есть ещё один шанс выступить на домашнем чемпионате Европы“.
Чемпионка Европы-2024 Луна Хендрикс из Бельгии, которая не принимала участия и в серии Гран-при, пропустит турнир из-за травмы лодыжки, которая не позволяет ей тренироваться на полную мощность. Кто же в её отсутствие может занять вершину европейского пьедестала? Возможно, это будет её соотечественница Нина Пинзарроне. Бронзовый призёр Евро-2024, она заняла четвёртое место на этапе в США и шестое во Франции. Чемпионка Европы-2023 Анастасия Губанова, представляющая Грузию, провела Гран-при не самым удачным образом, заняв восьмые места на этапах в Анже и Чунцине. Наиболее сильными претендентами на титул, возможно, станут Лара Наки Гутманн из Италии, у которой бронза на этапе Гран-при в Финляндии и наивысшая сумма баллов в сезоне среди всех участниц континентального первенства.
Спортивные пары
Первое место после короткой программы у спортивных пар заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин с результатом 71,59 балла.
Второй результат показали Сара Конти и Николо Маччи из Италии. Судьи оценили их прокат в 68,52 балла. Тройку лучших замкнули Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (65,88).
До соревнований:
Бронзовые призёры чемпионата мира-2024 по парному катанию, Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, считаются фаворитами турнира. Полтора месяца назад они второй раз подряд выиграли финал Гран-при. В техническом контексте и его исполнении они выглядят сильнее своих ближайших соперников. Однако не стоит забывать, что даже у таких стабильных фигуристов, как Хазе и Володин, бывают ошибки, особенно когда на горизонте маячит титул. В прошлом сезоне, который стал для них первым совместным, они сразу же выиграли два этапа Гран-при и финал, но на чемпионате Европы не попали в тройку, хотя после короткой программы занимали второе место. В этом сезоне на этапе в Китае они уступили победу Саре Конти и Никколо Мачии из Италии после падения партнёра на шагах в короткой программе. Тем не менее, за полтора сезона дуэт уже набрал важный опыт. Например, в финале Гран-при в декабре они не совершали элементов на предельной скорости, контролируя свои движения, но всё равно одержали победу.
В Таллинне им предстоит серьёзная конкуренция от пары Сара Конти – Никколо Мачии, которые, хотя и не всегда стабильны в этом сезоне, два года назад стали чемпионами Европы, а также от Анастасии Метелкиной и Луки Берулава. Этот дуэт, представляющий Грузию, лидировал на прошлом чемпионате Европы, но не смог выиграть в произвольной программе. В этом году Анастасия и Лука уже выиграли этап Гран-при в Японии, и, вероятно, извлекли уроки из того, что случилось год назад.