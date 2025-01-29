ЧЕ-2025: Потрясающе! Петрыкина с личным рекордом и малой серебряной медалью!

„Состояние хорошее. Больших проблем нет, я здорова и, надеюсь, останусь здоровой. Сейчас все вокруг болеют, но я берегу себя и принимаю витамины. Отправляюсь на соревнования с хорошими эмоциями и намерена наслаждаться поддержкой зрителей“, — сказала Петрыкина на пресс-конференции во вторник.

Здоровье Нины Петрыкиной в порядке, и её текущая форма внушает оптимизм. Прошлый сезон оказался непростым: после установления личного рекорда осенью она получила травму ноги, из-за которой пропустила чемпионат Европы в Каунасе и не смогла восстановить форму к чемпионату мира. Однако в этом сезоне таких неудач удалось избежать, что позволяет ей рассчитывать на успешное выступление.

Для того чтобы подняться на подиум на чемпионате Европы, Нине Петрыкиной, вероятно, потребуется показать результат, близкий к её личному рекорду (194,55 балла), установленному на Skate America в 2023 году. Конкуренция за медали среди женщин снизилась после отстранения российских фигуристок. За последние два года бронза на чемпионате Европы завоёвывалась с результатом 192,51 балла (Эспоо) и 202,29 балла (Каунас).

Петрыкина надеется, что домашняя публика придаст ей дополнительные силы. „Конечно, поддержка домашней публики очень помогает. Помню ощущения 2022 года, когда все аплодировали и поддерживали. С таким же чувством я выйду в среду на короткую программу“, — сказала 20-летняя спортсменка, которая на пресс-конференции ответила на вопрос о давлении более поэтично: „Благодарю жизнь за то, что у меня есть ещё один шанс выступить на домашнем чемпионате Европы“.

Чемпионка Европы-2024 Луна Хендрикс из Бельгии, которая не принимала участия и в серии Гран-при, пропустит турнир из-за травмы лодыжки, которая не позволяет ей тренироваться на полную мощность. Кто же в её отсутствие может занять вершину европейского пьедестала? Возможно, это будет её соотечественница Нина Пинзарроне. Бронзовый призёр Евро-2024, она заняла четвёртое место на этапе в США и шестое во Франции. Чемпионка Европы-2023 Анастасия Губанова, представляющая Грузию, провела Гран-при не самым удачным образом, заняв восьмые места на этапах в Анже и Чунцине. Наиболее сильными претендентами на титул, возможно, станут Лара Наки Гутманн из Италии, у которой бронза на этапе Гран-при в Финляндии и наивысшая сумма баллов в сезоне среди всех участниц континентального первенства.

Спортивные пары

Первое место после короткой программы у спортивных пар заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин с результатом 71,59 балла.

Второй результат показали Сара Конти и Николо Маччи из Италии. Судьи оценили их прокат в 68,52 балла. Тройку лучших замкнули Мария Павлова и Алексей Святченко из Венгрии (65,88).

До соревнований:

Бронзовые призёры чемпионата мира-2024 по парному катанию, Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, считаются фаворитами турнира. Полтора месяца назад они второй раз подряд выиграли финал Гран-при. В техническом контексте и его исполнении они выглядят сильнее своих ближайших соперников. Однако не стоит забывать, что даже у таких стабильных фигуристов, как Хазе и Володин, бывают ошибки, особенно когда на горизонте маячит титул. В прошлом сезоне, который стал для них первым совместным, они сразу же выиграли два этапа Гран-при и финал, но на чемпионате Европы не попали в тройку, хотя после короткой программы занимали второе место. В этом сезоне на этапе в Китае они уступили победу Саре Конти и Никколо Мачии из Италии после падения партнёра на шагах в короткой программе. Тем не менее, за полтора сезона дуэт уже набрал важный опыт. Например, в финале Гран-при в декабре они не совершали элементов на предельной скорости, контролируя свои движения, но всё равно одержали победу.

В Таллинне им предстоит серьёзная конкуренция от пары Сара Конти – Никколо Мачии, которые, хотя и не всегда стабильны в этом сезоне, два года назад стали чемпионами Европы, а также от Анастасии Метелкиной и Луки Берулава. Этот дуэт, представляющий Грузию, лидировал на прошлом чемпионате Европы, но не смог выиграть в произвольной программе. В этом году Анастасия и Лука уже выиграли этап Гран-при в Японии, и, вероятно, извлекли уроки из того, что случилось год назад.

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