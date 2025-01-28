ПОДКАСТ | ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне: медали без российских спортсменов не теряют своей ценности(1)
Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллинне пройдет с 29 января по 2 февраля. Гостем подкаста RusDelfi „Бей - беги“ стала корреспондент Майя Багрянцева, которая ранее работала специально для Delfi на ЧМ и ЧЕ по фигурному катанию. Она рассказала о шансах эстонских спортсменов, главных интригах соревнований и о том, как отсутствие российских фигуристов влияет на турнир.
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне Эстонию представят братья Александр и Михаил Селевко в мужском одиночном катании, а также Нина Петрыкина в женском одиночном катании. В прошлом году на чемпионате Европы Александр Селевко завоевал серебряную медаль.
Таллинн уже принимал чемпионаты Европы по фигурному катанию в 2010 и 2022 годах, и, как отмечает Майя Багрянцева, спортсмены и журналисты всегда с удовольствием приезжают в этот город.
„Таллинн очень выручил в этот раз Международный союз конькобежцев (ISU), потому что чемпионат Европы должен был пройти в другом месте. Он должен был пройти в Загребе (Хорватия), но весной Загреб отказался, и нужно было срочно спасать и где-то проводить турнир. Несколько стран предложили свои кандидатуры, а выбрали Таллинн. В первую очередь потому, что это всегда блестящая организация, все очень спокойно проходит здесь. Тут классно и выступать, и работать. Я разговаривала со многими спортсменами, им нравится сюда приезжать, так как очень удобно — недалеко аэропорт, в Тондираба сразу два катка (тренировочный и основной). Это удобно для всех: фигуристов, тренеров, журналистов. Таллинн безусловно любят, и приезжать сюда для всех — удовольствие“, — отметила Майя Багрянцева.
„Чемпионат Европы будет интересным, так как он про смену поколений. Вообще, мне кажется, что у нас есть все шансы получить четырех новых чемпионов Европы во всех видах, а это всегда здорово, потому что это новые имена, новые флаги. Это будет не такой чемпионат Европы, как раньше проходил в Таллинне. На том чемпионате основные медали увезли российские фигуристы, которые сейчас не допущены. С тех пор выросли совсем новые фигуристы, и будет обилие флагов на пьедестале. На самом деле это очень здорово для развития спорта. Конечно, должен побеждать сильнейший, и тут вопросов никаких нет, но здорово, что у других стран тоже появляется возможность получить медаль и развить этот вид спорта у себя в стране. У Эстонии отличные шансы на медали, и я с нетерпением жду, как выступят ваши ребята“, — отметила Майя Багрянцева.
После того как российские фигуристы были отстранены от международных соревнований с 2022 года из-за полномасштабной вторжения России в Украину, в интернете часто появляются комментарии о том, что без россиян уровень чемпионата Европы упал, а медали якобы не настоящие. Однако Майя Багрянцева не согласна с таким мнением и считает, что завоеванные медали не стоит обесценивать.
„Эти разговоры безусловно будут подниматься, но я считаю, что медаль ценна сама по себе. Абсолютно не важно, кто в этот момент был на турнире, эта медаль останется, ты останешься в истории, строчка в Википедии будет твоя. Да, так исторически сложилось, что в последнее время россияне очень хорошо себя показывали на чемпионатах Европы, и в Таллинне, например, был пьедестал целиком российский. Безусловно, это сильная спортивная школа.
В России сейчас много хороших фигуристов, и если бы они были на чемпионате Европы, то они претендовали бы на все медали. Но во-первых, лед скользкий, не забывайте. Во-вторых, выросло много других фигуристов, и вообще конкуренция в мировом мужском катании очень сильная. Поэтому, если ты хорошо выступил и получил свою медаль, то не надо ее обесценивать. Она имеет ровно такую же ценность“, — подчеркнула Майя Багрянцева.
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