ПОДКАСТ | ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне: медали без российских спортсменов не теряют своей ценности

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне Эстонию представят братья Александр и Михаил Селевко в мужском одиночном катании, а также Нина Петрыкина в женском одиночном катании. В прошлом году на чемпионате Европы Александр Селевко завоевал серебряную медаль.

Таллинн уже принимал чемпионаты Европы по фигурному катанию в 2010 и 2022 годах, и, как отмечает Майя Багрянцева, спортсмены и журналисты всегда с удовольствием приезжают в этот город.

„Таллинн очень выручил в этот раз Международный союз конькобежцев (ISU), потому что чемпионат Европы должен был пройти в другом месте. Он должен был пройти в Загребе (Хорватия), но весной Загреб отказался, и нужно было срочно спасать и где-то проводить турнир. Несколько стран предложили свои кандидатуры, а выбрали Таллинн. В первую очередь потому, что это всегда блестящая организация, все очень спокойно проходит здесь. Тут классно и выступать, и работать. Я разговаривала со многими спортсменами, им нравится сюда приезжать, так как очень удобно — недалеко аэропорт, в Тондираба сразу два катка (тренировочный и основной). Это удобно для всех: фигуристов, тренеров, журналистов. Таллинн безусловно любят, и приезжать сюда для всех — удовольствие“, — отметила Майя Багрянцева.