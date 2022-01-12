ГРАФИКА | Как отличать прыжки в фигурном катании и кто их придумал

Несмотря на то, что аксель считается самым сложным прыжком, он еще и самый древний. В 1882 году его исполнил норвежец Аксель Паульсен, в честь которого прыжок и назвали. Паульсен знаменит еще и тем, что одновременно умудрялся выступать в фигурном катании и конькобежном спорте.

Это самый сложный прыжок в фигурном катании. Дело в том, что из-за необычного захода и приземления спиной спортсмен делает на пол-оборота больше, чем обычно.

Реберный прыжок. Единственный, который исполняется из движения вперед. Спортсмен скользит спиной на правой ноге, разворачивается вперед, одновременно перенося вес на левую, затем прыгает и приземляется на правую.

Прыжки давно стали важной частью фигурного катания, хотя были они в этом виде спорте не всегда. Однако сейчас представить фигуристов без прыжков невозможно — большую часть баллов за технику спортсмены получают именно за них.

Удивительно, но официальных титулов у Паульсена нет. Выступал он настолько давно, что тогда чемпионаты мира и Олимпиады не проводили. Но за победы на разных турнирах в 1883-м и 1884-м он получил звание ”любительского чемпиона мира по фигурному катанию”.

Первой женщиной, исполнившей аксель, стала норвежка Соня Хени в 1920-х (точная дата не сохранилась).

А вот так аксель исполняют сейчас.

Сальхов (S)



Реберный прыжок. Один из самых простых в фигурном катании. Выполняется с левой ноги с характерным махом правой вокруг тела, приземление — на внешнее ребро правой ноги. Впервые был исполнен в 1909 году шведским фигуристом Ульрихом Сальховом, а потому получил название в его честь.

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Карл Эмиль Юлиус Ульрих Сальхов (1877 — 1949) завоевал за свою карьеру 10 золотых медалей на чемпионатах мира в 1901-1905 и 1907-1911 годах. Повторить это достижение смогли лишь Соня Хени и Ирина Роднина (у них также 10 побед на чемпионатах мира). Сальхов также девять раз становился чемпионом Европы.

Он стал олимпийским чемпионом на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне (тогда фигурное катание входило в программу летних Олимпиад). В 1909 году он совершил первый прыжок, позже названный в его честь. Этот элемент не считается слишком сложным: тело делает полуоборот, спиной вперед, так фигурист получает необходимую для поворота инерцию.

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