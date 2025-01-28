Два, три или четыре четверных прыжка? Селевко мечтают о медалях на чемпионате Европы, но решили не рисковать

Что должны сделать Александр и Михаил Селевко, чтобы подняться на пьедестал? Нужно кататься с личным рекордом, но и этого может быть недостаточно. В этом сезоне пять европейцев набрали более 250 очков, в то время как Михаил Селевко с личным рекордом этого сезона - 245,06 очков занимает девятое место, а действующий серебряный призёр чемпионата Европы Александр Селевко с 234,56 очками — десятое.

По словам тренера Ирины Кононовой, оба её подопечных находятся в хорошей форме и на тренировках выполняют по несколько четверных прыжков в короткой программе, но на чемпионате Европы они ограничатся одним. „Если мы сделаем короткую программу чисто, то не нужно рисковать и в произвольной программе. Предыдущий чемпионат Европы показал, что без риска можно занять хорошее место“, — отметила она, ссылаясь на серебро Александра, когда многие конкуренты не смогли выполнить свои более сложные программы. Тогда у старшего Селевко был только один четверной в обеих программах, но этого оказалось достаточно.