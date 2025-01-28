28.01.2025, 15:29
Два, три или четыре четверных прыжка? Селевко мечтают о медалях на чемпионате Европы, но решили не рисковать
ФОТО: | Delfi Meedia
Александр и Михаил Селевко, продолжая тренировать четверные прыжки, на домашнем чемпионате Европы в короткой программе не будут рисковать, а скорее постараются занять высокие места с помощью хитрости.
Что должны сделать Александр и Михаил Селевко, чтобы подняться на пьедестал? Нужно кататься с личным рекордом, но и этого может быть недостаточно. В этом сезоне пять европейцев набрали более 250 очков, в то время как Михаил Селевко с личным рекордом этого сезона - 245,06 очков занимает девятое место, а действующий серебряный призёр чемпионата Европы Александр Селевко с 234,56 очками — десятое.
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